Zmiana w projekcie budżetu. Uwzględniono miliardy dla mediów publicznych

Branżowy serwis Wirtualne Media zwraca uwagę, że w zmodyfikowanym projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok znalazł się zapis, według którego publiczny nadawca, czyli Telewizja Polska, Polskie Radio a także 17 regionalnych rozgłośni publicznych otrzymają łącznie 1,995 mld zł. Tak jak w ostatnich latach rekompensata abonamentowa będzie miała formę skarbowych papierów wartościowych, które zostaną im przekazane na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt ustawy budżetowej został już skierowany do Sejmu.

Premier obiecał pieniądze

Premier zapowiadał, że środki ponownie trafią do mediów publicznych. – Z całą pewnością środki w podobnej wysokości trafią do mediów publicznych, ponieważ media publiczne są potrzebne, aby informować wszystkich obywateli o różnych wydarzeniach – mówił Mateusz Morawiecki po ujawnieniu pierwotnej wersji projektu. – To, że dzisiaj jej jeszcze nie widać, nie znaczy, że tych pieniędzy nie będzie. Wręcz przeciwnie: tak jak co roku od kilku lat potwierdzam, że podobna kwota trafi do telewizji publiczne – zapewniał.

Rekompensata dla mediów publicznych

Rekompensata abonamentowa przekazywana jest mediom publicznych od 2020 r, co od początku jest ostro krytykowane przez opozycję. Co roku najwięcej z puli prawie dwóch miliardów trafia do Telewizji Polskiej. W 2022 r. TVP miała otrzymać około 1,75 mld zł. Z kolei do Polskiego Radia miało trafić około 130 mln zł, a do regionalnych rozgłośni – 115 mln zł.

Od stycznia 2023 r. ma także wzrosnąć abonament radiowo-telewizyjny. Jak informuje „Fakt”, wpływy z abonamentu mają wynieść 616 mln zł, co oznacza będą wyższe o 36 mln zł od tegorocznych. Ponad połowa z tej puli pieniędzy ma trafić do TVP.

