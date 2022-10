Król Karol III wraz z żoną w Szkocji. Pokazał się w specjalnym stroju

Karol III z małżonką Camillą przybyli do Dunfermline w Fife, na północ od Edynburga. Na ulicach szkockiego miasta przywitały ich setki osób, które chciały na żywo zobaczyć parę królewską. Po oficjalnym powitaniu z premier Szkocji Nicolą Sturgeon i innymi oficjelami, ubrany w kilt Karol wyszedł do czekającego na niego tłumu i ściskał dłonie mieszkańców.

Wizyta Karola III w Szkocji

Para królewska pojawiła się w Dunfermline, miejsce narodzin panującego w XVII w. króla Karola I, w związku z nadaniem mu statusu miasta. Miejscowość jest jedną z siedmiu, która otrzymała prawa miejskie w ramach obchodów Platynowego Jubileuszu Elżbiety II, który był obchodzony na na początku tego roku z okazji 70-lecia objęcia tronu przez monarchinię.

– Nie może być bardziej odpowiedniego sposobu na upamiętnienie niezwykłego życia mojej ukochanej matki w służbie niż przyznanie tego zaszczytu miejscu rozsławionemu własną długą i wybitną historią oraz niezastąpioną rolą, jaką odegrało w życiu naszego kraju – powiedział Karol III, cytowany przez Associated Press. Król podkreślał, że to okazja do uczczenia zmarłej Elżbiety II, dla której „jednym z fundamentów życia była głęboka miłość do Szkocji”.

Wieczorem w Edynburgu odbędzie się przyjęcie zorganizowane przez parę królewską na cześć brytyjskiej społeczności w Azji. Ma w nim wziąć udział 300 osób.

Pierwszy przywódca, którego przyjmie król

Pałac Buckingham poinformował też w komunikacie, że pierwszym zagranicznym przywódcą, którego przyjmie nowy król będzie prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa. Złoży on wizytę w Wielkiej Brytanii w dniach 22-24 listopada. Przekazano też, że Karol III nie pojedzie jednak na szczyt klimatyczny OZN, który odbędzie się w Egipcie.

