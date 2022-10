Ważne słowa szefowej MSZ Niemiec przed wizytą w Polsce: Rozliczaniu się nie będzie końca

– Zjednoczenie Niemiec było nie do pomyślenia bez odważnych Polaków, którzy z determinacją strajkowali, walczyli i demonstrowali o wolność i prawdziwie demokratyczne współdecydowanie – mówiła szefowa MSZ Niemiec przed wylotem do Warszawy. Annalena Baerbock nie odniosła się do noty dyplomatycznej Polski ws. reparacji.

Źródło: WPROST.pl / dw.com