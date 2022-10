Putin użyje broni atomowej? Kwaśniewski: Gdyby nawet do końca zwariował...

Jednym z wątków, które zostały poruszone w poniedziałkowym wydaniu programu „Kropka nad i”, była ewentualność użycia przez Władimira Putina broni atomowej na terytorium Ukrainy. Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że istnieje „teczka atomowa”, ale jednocześnie zaznaczył, że proces autoryzacji decyzji tej rangi nie jest jednoosobowy.

– To nie jest taki system, że prezydent w chwili złości może ten guzik nacisnąć i zaczyna się używanie broni atomowej. To jest jednak cały system potwierdzania tych decyzji na różnych szczeblach. (…) Gdyby nawet Putin do końca zwariował i zdecydował się użyć broni atomowej, to jednak mam nadzieję, że ktoś z dowództwa, ktoś z generałów wykaże na tyle odwagi i zatrzyma tę decyzję – analizował były prezydent.

Putin użyje broni atomowej? Aleksander Kwaśniewski o ewentualnej reakcji NATO

Aleksander Kwaśniewski został zapytany, czy gdyby Putin podjął taką decyzję, straciłby swoich sojuszników np. Chiny. Były prezydent stwierdził, że „prawdopodobnie”, by tak było. – Tak, straciłby – poprawił się po chwili. – Tylko obawiam się, że on w tej obsesji ukraińskiej, w której żyje już od lat, nie ma rozpoznania rzeczywistości – stwierdził na antenie TVN24.

– Sądzę, że tu w strukturach NATO-wskich, zresztą Amerykanie mówią o tym wprost, jest przygotowany plan, co zrobić, gdyby on jednak użył tej broni. Jakie środki odwetowe, adekwatne do tego ataku powinny być użyte – kontynuował Aleksander Kwaśniewski. – Wojsko rosyjskie w Ukrainie pokazuje, że nie jest ono zdolne wygrać wojny z NATO. Oczywiście może się zdarzyć kolosalna zawierucha z użyciem broni atomowej, na pewno byłoby ogromne straty, ale Rosja tej wojny nie może wygrać – dodał Aleksander Kwaśniewski.

