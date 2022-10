Ziobro staje w obronie prześladowanych chrześcijan. Ponad 400 tys. podpisów pod projektem ustawy

Zbigniew Ziobro poinformował o złożeniu obywatelskiego projektu ustawy „W obronie wolności chrześcijan”. Łącznie pod inicjatywą Solidarnej Polski podpisało się ponad 380 tysięcy osób. Aby zajął się nią Sejm wymagane było zgromadzenie co najmniej 100 tysięcy podpisów.

Ziobro o przestępstwach wobec chrześcijan

Według ministra sprawiedliwości „ta liczba pokazuje, że zmiana regulacji jest potrzebna a obecny kodeks karny w sposób niewystarczający chroni swobody religijne w Polsce”. Przedstawił też statystyki świadczące o wzroście antychrześcijańskich postaw. – W żadnej kategorii przestępstw nie nastąpił tak drastyczny wzrost, jak wobec osób, które wyznają swoją wiarę. Obserwujemy wzrost takich przestępstw o ok. 1400 proc. Nie możemy milczeć w takiej sytuacji – podkreślił szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

– Ten projekt jest projektem wolnościowym i proobywatelskim. Nie jest skierowany przeciw komukolwiek, ale będzie bronił tych, którzy w ostatnich latach są prześladowani, czyli chrześcijan. Dość poniżania, opluwania, wyszydzania, najświętszych wartości dla chrześcijan – dodawał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Projekt „W obronie wolności chrześcijan” – najważniejsze założenia

Projekt ustawy przygotowanej przez parlamentarzystów Solidarnej Polski zakłada wprowadzenie zmian w kodeksie karnym. Chodzi o dodanie art. 27 a, który uzasadnia się koniecznością zapewnienia ochrony wolności uzewnętrzniania własnych wierzeń religijnych oraz opartych na wierzeniach poglądów etycznych, moralnych czy społecznych.

Zmiany w art. 195 oraz 196 mają na celu skuteczniejsze ściganie i karanie sprawców zakłócania obrzędów żałobnych i nabożeństw oraz szerszą ochronę dla związków wyznaniowych. Solidarna Polska chce, by artykuł ten otrzymał brzmienie: Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlegałby ten, kto publicznie znieważa przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.

