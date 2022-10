Ważny apel Ołeny Zełenskiej w Warszawie. „Chciałabym wezwać, abyście nie bali się zająć takiego stanowiska jak Polska”

We wtorek pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska wzięła udział w Warsaw Security Forum, corocznej międzynarodowej konferencji poświęconej polityce bezpieczeństwa i obronności, której organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Małżonka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego została przywitana przez zgromadzonych na sali długimi, gromkimi brawami.

Ołena Zełenska w Warszawie: Byliście pierwsi, którzy zrozumieli, że to nie tylko wojna przeciwko Ukrainie

– Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj być na polskiej ziemi. Cieszę się, że osobiście mam możliwość podziękować Polsce za wszystko to, co dla nas zrobiliście od pierwszego dnia, od początku pełnowymiarowej wojny, wtargnięcia Rosji na Ukrainę – powiedziała Zełenska. – Byliście pierwsi, którzy zrozumieli, że ta wojna to nie tylko wojna przeciwko Ukrainie. To wojna przeciwko podstawowym ludzkim wartościom takim jak prawo do wolności, domu, kraju, językowi. Zrozumieliście, że Ukraina broni nie tylko siebie ale broni świata przed tym, co niesie za sobą Rosja – mówiła.

Żona Wołodymyra Zełenskiego przywoływała przykłady rosyjskich ataków na obiekty cywilne, w których zginęły rodziny i małe dzieci. – To jest absolutnie sprzeczne z tym, co dzieje się w kategoriach wojskowych. Rosja stara się walczyć nie z żołnierzami, walczy z cywilami – podkreśliła.

– Nadchodzi zima. Rosja chce nas zimą zamrozić – wskazała Zełenska. Pierwsza dama wspomniała też o swoim rodzinnym mieście Krzywy Róg, gdzie znajduje się ostrzeliwana przez Rosjan elektrownia.

„Zajęliście stanowisko bezkompromisowo”

Zełenska podziękowała Polakom za przyjęcie uchodźców. – W czasie, kiedy Rosja poluje na mieszkańców Ukrainy, chcę bardzo podziękować za wszystko, co zrobiliście dla naszych obywatel, którzy uciekali przed wojną, za każde ukraińskie dziecko oddane w miejsce, gdzie jest bezpiecznie. Za to wam dziękuję bardzo szczerze – powiedziała. – Jestem również bardzo wdzięczna prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a także jego małżonce Agacie, polskiemu rządowi, parlamentowi i każdemu polskiemu podatnikowi za ogromne wsparcie. Wiemy, że to wielka próba dla was i waszej gospodarki. Wiemy, że agresor przeciwko nam walczy rakietami, ale z wami prowadzi wojnę ekonomiczną. Jest to wojna hybrydowa w rozmiarze światowym, a wy zajęliście stanowisko bezkompromisowo – powiedziała.

Zełenska zwróciła się też bezpośrednio do uczestników warszawskiej konferencji. – Chciałabym wezwać wszystkie tutaj obecne osoby, abyście nie bali się zająć takiego stanowiska – dobrego, słusznego, które zajmuje Polska – podkreśliła. Zełenska podkreślała też, że „nie może być tak, by Rosja stworzyła precedens, by agresja stała się nowym językiem rozwiązywania problemów świata”. – Nie może być tak, żeby szantaż jądrowy stał się naszym codziennym życiem – dodała.

Dwa słowa po polsku

Pierwsza dama zaznaczyła też, że Ukraina cały czas potrzebuje pomocy wojskowej, finansowej i humanitarnej. – Ale pamiętajcie, że wasze wsparcie dla Ukrainy dzisiaj to nie tylko wsparcie dla nas. To poważna inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność regionu, Europy, całego świata. Jest to inwestycja w stworzenie świata, w którym wszyscy chcemy żyć i wychowywać dzieci – powiedziała.

Na koniec jeszcze raz Zełenska podziękowała Polsce, tym razem w języku polskim. – Dziękuję Polsko – zakończyła swoje wystąpienie.

