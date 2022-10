Karol III lobbował w sprawie ustawy, która może mieć wpływ na jego majątek? Skorzystał z tajemniczego mechanizmu

Król Karol III mógł potencjalnie lobbować za zmianami w przepisach nadzwyczajnych dotyczących zamrożenia czynszów w Szkocji. W tym tygodniu przez szkocki parlament błyskawicznie przeszła ustawa, która ma powstrzymać właścicieli nieruchomości przed nieuzasadnionym podnoszeniem czynszów przez następne sześć miesięcy z powodu kryzysu związanego ze wzrostem kosztów życia. Nie wiadomo jednak, jakie zmiany, jeśli w ogóle, zostały wprowadzone na prośbę monarchy. Zastosowanie mechanizmu Zgody Korony jest wymagane, gdy „szkocki projekt ustawy wpływa na prerogatywy królewskie, dziedziczne dochody Korony lub majątek osobisty, czy interesy suwerena”.

Elżbieta II korzystała z tajemniczego mechanizmu

W zeszłym roku „The Guardian” ujawnił, że ministrowie z Edynburga pozwolili królowej Elżbiecie II zweryfikować co najmniej 67 aktów prawnych w ramach mechanizmu Zgody Korony. „The Guardian” wskazuje, że w Wielkiej Brytanii narasta krytyka wobec podejrzeń, że nowy monarcha może używać tajemniczego mechanizmu, aby zabezpieczyć zmiany w proponowanych ustawach na swoją korzyść bez informowania o tym opinii publicznej.

W reakcji na to przewodnicząca szkockiego parlamentu Alison Johnstone poleciła szkockiemu rządowi, że gdy tylko zostanie zgłoszony nowy projekt ustawy, to musi on poinformować parlament, czy monarcha mógł go zobaczyć jako pierwszy. Do tej pory jedynie na końcowych etapach procedury parlamentarnej ministrowie informowali parlamentarzystów, czy monarcha był zaangażowany w proces.

Dlaczego poproszono o zgodę Karola III?

Szkocka ustawa o kosztach utrzymania jest pierwszym projektem legislacyjnym, na który wpływ miała decyzja Johnstone i pierwszy projektem zweryfikowanym przez króla. Kilka godzin przed opublikowaniem ustawy George Adam, minister ds. biznesu parlamentarnego, powiedział, że ministrowie wyjaśnią teraz, w jaki sposób ustawa odnosi się do osobistych i oficjalnych interesów rodziny królewskiej i dlaczego potrzebna jest zgoda korony. Wcześniej rząd odrzucał żądania opozycji dotyczące większej przejrzystości w zakresie potajemnego lobbowania monarchy w celu zmiany ustawodawstwa.

Pałac Buckingham poinformował, że „poproszono o zgodę króla na ten projekt i zostanie on przetworzony w zwykły sposób”.

