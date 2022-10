Kiedy odbędzie się koronacja Karola III? Pojawiły się kolejne przecieki

Karol III wstąpił na brytyjski tron automatycznie 8 września po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II. Wcześniej spekulowano, że do koronacji mogłoby dojść 2 czerwca 2023 roku, czyli dokładnie w 70. rocznicę koronacji Elżbiety II. Ceremonia celowo odbywa się kilka miesięcy po objęciu władzy, bowiem protokół przewiduje, że jest to uroczystość radosna. Musi więc zakończyć się żałoba po śmierci poprzedniego monarchy. Pałac Buckingham nie odniósł się oficjalnie do potencjalnych dat pojawiających się w publicznej debacie.

Karol III może prawie rok czekać na koronację

W czerwcu przyszłego roku król będzie miał 74 lata, co czyni go najstarszym koronowanym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Karol III zostanie koronowany razem ze swoją małżonką Camillą. Opinia publiczna spodziewa się, że ceremonia będzie skromniejsza od tego typu wcześniejszych uroczystości i wezmą w niej udział przedstawiciele rożnych wyznań i grup społecznych, co ma odzwierciedlać różnorodność współczesnej Wielkiej Brytanii.

W koronacji Elżbiety II w 1953 r. uczestniczyło ponad 8000 gości ze 123 krajów. Współczesne wymogi bezpieczeństwa ograniczają jednak liczbę osób, która może przebywać w Opactwie Westminsterskim do 2000, co – jak zauważa „Bloomberg” – „przyprawia o ból głowy planistów”. Właśnie tyle osób wzięło udział w pogrzebie królowej Elżbiety II.

Jak będzie wyglądała koronacja?

Sam przebieg ceremonii koronacyjnej jest znany i zawiera wiele tradycyjnych elementów. Król zasiądzie na krześle koronacyjnym, zwanym Krzesłem św. Edwarda, trzymając w rękach berło i królewskie jabłko. Monarcha zostanie namaszczony olejami, zostanie pobłogosławiony, a na głowę zostanie mu nałożona wykonana z czystego złota i wysadzana ponad 400 kamieniami szlachetnymi korona św. Edwarda.

Czytaj też:

