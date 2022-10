Kuchciński nowym szefem KPRM? Terlecki potwierdza. Jest komentarz samego zainteresowanego

Już kilka dni temu media podawały, że Marek Kuchciński otrzymał propozycję objęcia stanowiska szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teraz informację potwierdził wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

Kuchciński ma zastąpić Dworczyka. Terlecki: Powołanie będzie w najbliższych dniach

– Wszystko wskazuje na to, że Marek Kuchciński zostanie nowym szefem KPRM – poinformował Terlecki na antenie Polsat News. – To jest decyzja, która zapadła, ale prezydium komitetu pozostawiło Markowi Kuchcińskiemu jeszcze trochę czasu do przeanalizowania swoich przyszłych zadań, obsady personalnej. Myślę, że powołanie będzie w najbliższych dniach – dodał.

Terlecki dopytywany, czy Marek Kuchciński „będzie się opiekował premierem”, stwierdził, że będzie on miał za zadanie organizować pracę rządu.

Szef klubu PiS był też pytany, czy nowy szef KPRM będzie używał prywatnej skrzynki mailowej do służbowej korespondencji. – Nigdy nie słyszałem, żeby Marek Kuchciński używał prywatnego maila – odpowiedział wicemarszałek, dodając, że sprawa wycieku e-maili Michała Dworczyka to „pewien problem”. – Uczuliliśmy wszystkie ważne osoby w państwie, żeby przestrzegały procedur i były ostrożne w kwestiach wymiany poglądów za pomocą maili – podkreślił.

Po kilkudziesięciu minutach sam Kuchciński został zapytany przez dziennikarzy o nominację na nowe stanowisko. Zapytany o to, czy został szefem Kancelarii Prezesa Rady ministrów odpowiedział, że „dostał propozycję”" i „zgodził się”.

– Decyzja należy do premiera i prezydenta – powiedział były marszałek Sejmu.

Od 2015 do 2019 roku był marszałkiem Sejmu. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Marek Kuchciński zastąpi Michała Dworczyka?

O dymisji Dworczyka jako pierwszy poinformował „Wprost”. Mueller odnosząc się wówczas do naszych ustaleń powiedział, że „nie potwierdza doniesień medialnych”. Jego słowom tego samego dnia zaprzeczył jednak wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości przed wyjazdowym posiedzeniem ugrupowania. – Zapewniam, że taka rezygnacja nastąpi. To jest kwestia godzin czy dni – wyjaśniał Ryszard Terlecki.

Dworczyk swoją funkcję pełnił przez pięć lat. Odchodząc ze stanowiska, podziękował „prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, kierownictwu PiS oraz wszystkim pracownikom KPRM za zaufanie i współpracę”.

