Antoni Macierewicz odpowiada na materiał TVN24. Wyliczył „51 kłamstw i oszustw w ciągu 77 dni”

W połowie września TVN24 wyemitował materiał podważający dotychczasowe ustalenia podkomisji smoleńskiej. Zespół, na którego czele stał Antoni Macierewicz, przyjął w raporcie, że przyczyną śmierci 96 osób na pokładzie prezydenckiego Tupolewa był wybuch. Z kolei dziennikarze ustalili, że teza o zamachu jest nieprawdziwa, a podkomisja ukrywała dowody, które nie pasowały do jej narracji. Macierewicz wrócił do sprawy na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.

Polityk PiS zwrócił się na początku komisji do jej szefa Michała Jacha, aby wszyscy członkowie komisji otrzymali „materiały, wskazujące na oszustwa, kłamstwa i manipulacje TVN-u oraz wszystkich tych, którzy traktują to jako prawdę”. – Wszystko to zostało przekazane także do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby podjęła w tej sprawie działania – mówił Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej wyliczył „51 kłamstw i oszustw w ciągu 77 dni”.

Antoni Macierewicz odpowiada na materiał TVN24 i reaguje na ruch Adama Szłapki

Macierewicz podkreślił również, że „przekazał do prokuratury zarzut wobec szefa Nowoczesnej Adama Szłapki, który w oparciu o oszustwa próbuje mu stawiać zarzuty”. Polityk KO po publikacji materiału reportera „Czarno na Białym” złożył do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wiceprezesa PiS.

Szłapka wskazał cztery rzeczy: przekroczenie uprawnień działając na szkodę interesu publicznego, utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego zacierając dowody, niszczenie lub zmianę zapisu istotnej informacji albo w inny sposób udaremnienie, lub znaczne utrudnienie osobie uprawnionej zapoznania się z informacją oraz użycie za autentyczny, podrabianie lub przerabianie dokumentu, lub takiego dokumentu jako autentycznego używanie.

