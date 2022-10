Nietypowa sytuacja w programie na żywo w TVP. Posłanka PO: Proszę mnie nie kopać

W programie „Minęła 9” na antenie TVP posłanka PO Marta Wcisło podniosła kwestię „zabrania samorządom pieniędzy z podatku CIT i PIT”. Z posłanką polemizował m.in. Jarosław Sachajko z Kukiz’15. – Subwencja oświatowa, która powinna iść do samorządów, bo oświatę utrzymują w części samorządy, w części rząd, w niektórych miastach wynosi 50 proc., ale w niektórych, gdzie rządzi PiS, np. w Zamościu, wynosi 81 proc. Sprawiedliwy podział? – zapytała polityk.

Nietypowa sytuacja w programie w TVP. „Panie pośle, pan nie zaczepia pani poseł, po mąż ogląda”

Po tych słowach Wisło poprosiła Sachajkę, aby ją nie kopał, na co goście w studiu zareagowali śmiechem. Poseł Kukiz’15 zaprzeczył, a polityk Platformy Obywatelskiej próbowała kontynuować swoją wypowiedź, ale nietypową sytuację skomentował prowadzący program. – Panie pośle, pan nie zaczepia pani poseł, po mąż ogląda – powiedział Adrian Klarenbach.

Wcisło wciąż mówiła, ale Sachajko zaczął się tłumaczyć, że „pani poseł ma od siebie daleko nogi”, co wyraźnie rozbawiło polityk PO i wybiło ją z rytmu. – Pani zaczęła, no – dodał poseł Kukiz’15. – Przepraszam bardzo – odpowiedziała Wcisło. Polityk Platformy Obywatelskiej udało się dokończyć swoją wypowiedź, gdzie przekonywała, że „składka zdrowotna nie poprawiła dostępności pacjentów do specjalisty”.

Posłanka PO „o przedszkolu i kopaniu w programie” w TVP. „Wystarczyło trzymać nóżki przy sobie”

Sytuacja przeniosła się do sieci, gdzie było już mniej poważnie. Fragment nagrania z całą sytuacją Wcisło umieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych. „Poseł Sachajko (ten, który dom ociepla w cztery dni) postanowił pobawić się przedszkole i zaczął kopać mnie w programie” – napisała polityk Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

„Przedszkole:(Nie miała pani pojęcia, o czym mówi w programie: co jest w ustawie o Sędziach Pokoju i jak wygląda proces legislacyjny to »kopaniem« się pani zasłaniała, a wystarczyło trzymać grzecznie nóżki przy sobie” – odpowiedział Sachajko.

