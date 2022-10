Sondaż. Duży spadek poparcia dla Polski 2050. Konfederacja ledwo nad progiem

Gdyby wybory odbyły się w ten weekend, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 33,9 proc. wyborców. To wynik tylko nieznacznie lepszy niż przed miesiącem, kiedy w tym samym badaniu partii rządzącej dawano 33,2 proc. Swój wynik – i to istotnie – poprawiła też Koalicja Obywatelska. Na Partię Donalda Tuska zagłosowałoby obecnie 29,1 proc. wyborców. We wrześniu było to 26,9 proc. głosów.

Trzecią pozycję utrzymała Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej spadek jest jednak największy: z 14,5 proc. na 10,7 proc. miesiąc do miesiąca. Z kolei wzrost odnotowała Lewica, która miesiąc temu miała 7,3 proc. poparcia, a obecnie już 8,7 proc. Dalej jest PSL-Koalicja Polska z 5,9 proc. głosów, gdy poprzednio blok Władysława Kosiniaka-Kamysza miał 5,4 proc.

Sondaż. Konfederacja znów w Sejmie

Ostatnią partią, która znalazłaby miejsce w Sejmie, jest Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 5,2 proc. głosów Polaków. Jeszcze miesiąc temu było to jednak tylko 4,2 proc. – sytuacja w tym wypadku jest więc mocno niepewna. Niezdecydowanych wyborców jest jednak nadal dużo, bo aż 6,5 proc. Poprzednio było to 8,5 proc.

Frekwencję oszacowano na 50,1 proc. Głosu nie oddałoby 40,6 proc. uprawnionych osób, a niezdecydowanych w tej kwestii jest wciąż 5,9 proc. Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 4-5 października metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

