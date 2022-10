Donald Tusk uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. „Kieszonkowy ajatollah z Nowogrodzkiej”

We Wrocławiu odbywa się Kongres Kobiet. Przyznano na nim szereg nagród. Jedną z nich dostaje mężczyzna zasłużony dla równości. Nagrodzony został Donald Tusk. „Za wprowadzenie kwot w wyborach, finansowanie in vitro, za Konwencję Antyprzemocową przyjęta przez Polskę, za deklarację w sprawie związków partnerskich i praw reprodukcyjnych kobiet” – wymieniła Katarzyna Lubnauer.

Lider PO podkreślił, że „jest bardzo przejęty wyróżnieniem i spadł mu kamień z serca”. – To ja powinienem wam przyznać jakąś symboliczną nagrodę za walkę na rzecz fundamentalnych praw – mówił Tusk. Polityk zwrócił się z apelem do mężczyzn. – To jest naprawdę coś smutnego i nas zawstydzającego, że w Polsce muszą wciąż odbywać się kongresy kobiety, które muszą domagać się realizacji fundamentalnych praw – przyznał.

Kongres Kobiet we Wrocławiu. Donald Tusk skrytykował Jarosława Kaczyńskiego

Były premier ubolewał, że istnieją systemy i politycy, które „z dyskryminacji i pogardy wobec odmienności oraz przedmiotowego traktowania kobiet uczyniły istotę swojej władzy”. Tusk wymienił tutaj Władimira Putina. Wspomniał też o ajatollahach, talibach. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej uderzył też w Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go „kieszonkowym ajatollahem z Nowogrodzkiej”. – Oni dokładnie o tym samym mówią, skala cierpień i zagrożeń jest inna – mówił.

Tusk stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby jego wnuczki „w przyszłości musiały walczyć o swoje podstawowe prawa”. Dodał, że to nie do zaakceptowania i mężczyźni też ponoszą za to winę. – Nikt już nigdy w Polsce nikt nie będzie sam. Zrobię co w mojej mocy, żeby kongresy kobiety nie musiały być zwoływane w obronie podstawowych praw kobiet. Przyrzekam wam to – zapewniał.

