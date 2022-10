Prezydent Duda powołał nowego szefa BBN. Odznaczył też poprzedniego

Postanowieniami z dnia 10 października 2022 r. prezydent Andrzej Duda odwołał ze skutkiem natychmiastowym Pawła Solocha ze stanowiska sekretarza stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i jednocześnie powołał go z dniem 11 października 2022 r. na swojego doradcę społecznego.

Tego samego dnia prezydent odwołał Jacka Siewierę ze stanowiska sekretarza stanu w swojej kancelarii, powołując go na stanowisko sekretarza stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Andrzej Duda: Można spokojniej patrzeć na bezpieczeństwo Polski

Prezydent dziękując Pawłowi Solochowi, podkreślał, że przez ostatnie siedem lat wydarzyło się dużo dobrych rzeczy dla Polski. – Po to tutaj jesteśmy, takie jest nasze zadanie, po to ja zostałem wybrany, po to powierzyłem panom obowiązki, żeby Polska i jej otoczenie, i to wszystko, co jej dotyczy było przez nas i naszą pracą zmieniane na lepsze. Wierzę w to głęboko, że tak się stało w warstwie tych wydarzeń, które dotyczyły budowania sfery bezpieczeństwa Polski – mówił.

Andrzej Duda wskazywał także na doprowadzenie do obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz modernizację polskiej armii. – Wierzę w to, że to jest wielkie dzieło, które przyczynia się do tego, że dzisiaj Polska jest silniejsza, że dzisiaj – mimo bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej – można spokojniej patrzeć na bezpieczeństwo Polski – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent chwalił funkcjonowanie BBN



Zwracając się do ministra Siewiery – prezydent wskazał, że przejmuje on dobrze funkcjonujące Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest „wtopione” w dzisiejszy krajobraz budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Prezydent wyraził przekonanie, że Jacek Siewiera poradzi sobie na nowym stanowisku, wnosząc zarazem do Biura swoją młodość, nowe siły, a zarazem doświadczenie i kreatywność.

Podczas uroczystości prezydent odznaczył też Pawła Solocha Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz za osiągnięcia w działalności publicznej i zawodowe. Równocześnie odznaczony został Roman Kroner, który za wybitne zasługi w służbie państwowej i publicznej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

