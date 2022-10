Ruszyło sprawdzanie schronów w Polsce. „Musimy być przygotowani na każdy scenariusz”

Bogdan Rymanowski w programie „Gość Wydarzeń” mówił o zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę, a następnie zapytał wiceministra MSWiA, czy rozpoczęcie sprawdzania przez polskie służby schronów w kraju oznacza, że wyraźnie zwiększyło się „niebezpieczeństwo podobnych ataków na Polskę”. Na wstępie Maciej Wąsik podkreślił, że jest gigantyczna przewaga w wymiarze technologicznym i militarnym NATO nad Rosją.

Ruszyło sprawdzanie schronów w Polsce. „Przygotowujemy się na różne okoliczności”

– Nie ma takiego niebezpieczeństwa (ataku na Polskę – red.). W mojej opinii Polska, jako członek NATO, jest bezpieczna. Natomiast chciałem podkreślić jedną rzecz: my jako MSWiA, jako rząd Polski, musimy być przygotowani na każdy scenariusz – powiedział polityk. – Dlatego inwestujemy w armię, dlatego inwestujemy w zbrojenia ogromne pieniądze. Przyszłoroczny budżet to są ogromne pieniądze przeznaczone na zbrojenia. Wszystkie środki to jest dużo ponad 100 mld zł, pewno bliżej 150 mld zł. I też przygotowujemy się na różne okoliczności – kontynuował Maciej Wąsik na antenie Polsat News.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zbieżność dat – rosyjskich ataków na ukraińskie miasta i rozpoczęcia sprawdzania schronów w Polsce – to przypadek. – Od jakiegoś czasu się do tego szykowaliśmy. Uznaliśmy, że należy zinwentaryzować nie tyle schrony, bo je mamy zinwentaryzowane, tylko ich wyposażenie: co trzeba tam doinwestować, co trzeba kupić, co trzeba uaktualnić w ich wyposażeniu – wskazał Maciej Wąsik. Polityk podkreślił, że są to rutynowe działania.

Czytaj też:

Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Stanowcza deklaracja Joe BidenaCzytaj też:

Rośnie napięcie na Białorusi. MSZ wydało wymowne wytyczne dla Polaków