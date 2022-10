Będą zmiany w rządzie? Krzysztof Sobolewski: Nikt nie zna dnia ani godziny

W ubiegłym tygodniu Ryszard Terlecki publicznie potwierdził, że Marek Kuchciński dostał propozycję objęcia funkcji szefa KPRM. Kiedy można się spodziewać, że dojdzie do oficjalnego przekazania obowiązków? – To oczywiście pytanie do premiera. Natomiast z tego, co wiem to na pewno w tym tygodniu, prawdopodobnie będzie to jutro, zostanie powołany na ministra w kancelarii premiera, jednocześnie szefa kancelarii premiera – powiedział Krzysztof Sobolewski na antenie Polskiego Radia 24. Marek Kuchciński na stanowisku szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma zastąpić Michała Dworczyka, o którego rezygnacji jako pierwszy informował „Wprost”.

Kuchciński ma zostać szefem KPRM. Będzie więcej zmian?

Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości został również zapytany, czy można się spodziewać kolejnych korekt w strukturach rządowych. – Pan prezes (Jarosław Kaczyński – red.) jasno określił, że nie ma mowy o zmianie premiera. Muszę to jeszcze raz stanowczo podkreślić. Natomiast każdy z nas, będąc w polityce, obejmując jakieś stanowisko, będąc powołanym na jakieś stanowisko, jednocześnie oddaje się do dyspozycji. Zmiany są naturalnym elementem polityki i nikt nie może być przywiązany do swojego stanowiska. Nikomu nie jest dany abonament na to stanowisko – stwierdził w dalszej części programu polityk.

– To, czy będą jakieś zmiany w krótkiej perspektywie, czy w dłuższej, to zależy też od sytuacji, jaką będziemy mieli, z czym się będziemy mierzyć i jakie będą skutki tych naszych zmagań. Dlatego można powiedzieć, że nikt nie zna dnia ani godziny – podsumował Krzysztof Sobolewski.

