Kolejna dymisja w rządzie? Nieoficjalne ustalenia w sprawie ministra ds. Unii Europejskiej

Minister do spraw Unii Europejskiej, ma w środę odejść ze stanowiska – podała Interia. O tym, że Konrad Szymański ma być kolejnym politykiem w otoczeniu Mateusza Morawieckiego, który straci stanowisko pisaliśmy już wcześniej.

Podczas wizyty premiera w Pradze na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej "Wprost" postanowił zapytać korespondentów zagranicznych, jak odbierają pracę Szymańskiego, ministra ds. UE. Okazało się, że fatalnie. – Prawie nikt nie chce z nim robić wywiadów, bo ucieka w nowomowę niczym urzędnik europejski – mówi jeden z dziennikarzy.

Dymisja w rządzie. Konrad Szymański może stracić stanowisko

Podczas konferencji prasowej pierwszego dnia szczytu w Pradze żaden z dziennikarzy nie zadał mu pytania. W końcu premier sam poprosił, żeby Konrad Szymański odniósł się do jednego pytania, ale zanim zdążył otworzyć usta, pracownik CIR prowadzący konferencje poprosił dziennikarza o kolejne pytanie.

Potencjalnym następcą Szymańskiego może być jeden z wiceministrów spraw zagranicznych: Szymon Szynkowski vel Sęk albo Paweł Jabłoński – dowiedziała się Interia.

W ubiegłym tygodniu Ryszard Terlecki publicznie potwierdził, że Marek Kuchciński dostał propozycję objęcia funkcji szefa KPRM. Kiedy można się spodziewać, że dojdzie do oficjalnego przekazania obowiązków? – To oczywiście pytanie do premiera. Natomiast z tego, co wiem to na pewno w tym tygodniu, prawdopodobnie będzie to jutro, zostanie powołany na ministra w kancelarii premiera, jednocześnie szefa kancelarii premiera – powiedział we wtorek Krzysztof Sobolewski na antenie Polskiego Radia 24. Marek Kuchciński na stanowisku szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma zastąpić Michała Dworczyka, o którego rezygnacji jako pierwszy informował „Wprost”.

