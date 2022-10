Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie. „Wprost” ujawnia nazwisko nowego ministra

Andrzej Duda dokonał 12 października o godz. 15 zmian w składzie rządu. Szefem Kancelarii Premiera został wiceszef klubu PiS Marek Kuchciński, który zastąpił na tym stanowisku Michała Dworczyka. Prezydent wygłosił również przemówienie, w którym podziękował za służbę dla Polski w ramach Rady Ministrów. Wspomniał o tym, że „borykamy się z problemami gospodarczymi, wywołanymi wojną w Ukrainie”. Duda zaznaczył, że „trzeba podejmować decyzje niepopularne, które nie są łatwe dla polityków”. – Zmiany są czymś naturalnym, taka jest kolej rzeczy – skomentował.

Dymisja w rządzie. Konrad Szymański odchodzi

To niejedyna zmiana w rządzie w ostatnim czasie. Ze stanowiska odwołany został także minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański. Sam zainteresowany tłumaczył ten fakt na antenie Polsat News. Jak wyjaśniał „przez bardzo długi czas zabiegał, aby doprowadzić do deeskalacji różnych sporów i w wielu sprawach to się udawało”.

– Natomiast ten zasadniczy spór cały czas natrafia na różnego typu blokady tak w Polsce, jak i Brukseli. I myślę, że nowe otwarcie, także personalne, być może temu pomoże – skomentował. Wśród następców Szymańskiego Interia wymienia dwa nazwiska: Szymona Szynkowskiego vel Sęka lub Pawła Jabłońskiego, obecnych wiceministrów spraw zagranicznych.

Kto nowym ministrem ds. UE. Nieoficjalne ustalenia „Wprost”

Dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek potwierdziła w źródłach rządzących, że Szymańskiego zastąpi Szynkowski vel Sęk. Podczas wizyty premiera w Pradze na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej „Wprost” postanowił zapytać korespondentów zagranicznych, jak odbierają pracę Szymańskiego, ministra ds. UE. Okazało się, że fatalnie. – Prawie nikt nie chce z nim robić wywiadów, bo ucieka w nowomowę niczym urzędnik europejski – mówi jeden z dziennikarzy.

