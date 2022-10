Białoruś nie da się wciągnąć w wojnę? „Łukaszenka będzie zwlekał do końca”

Należący do służb prasowych Ukraińskiego Wywiadu Wojskowego (HUR) Andrij Jusow przyjął zaproszenie od youtuberów z Freedom TV. Wykorzystał tę okazję do skomentowania sytuacji Białorusi, ewidentnie wciąganej w wojnę od początku konfliktu. O rosyjskich próbach rzucenia białoruskich żołnierzy na front świadczą nie tylko informacje docierające z tego kraju, ale też oceny wywiadów Ukrainy, USA czy Wielkiej Brytanii.

Rzecznik wywiadu: Putin chce zaangażować Białoruś na pełną skalę

– Putin kontynuuje swoje próby zaangażowania Łukaszenki i Białorusi w wojnę na pełną skalę, konkretnie w operację lądową. Tymczasem Łukaszenko stara się tego uniknąć i „odkupić” swoją postawę poprzez dostarczanie dronów, transport czołgów, sprzętu, amunicji. To właśnie dzieje się teraz. Widzimy wagony sprzętu docierającego z Białorusi, mającego uzupełnić braki rosyjskiej armii – mówił Jusow.

Jusow: Białoruś posiada sprzęt, ale kiepski

Według ukraińskiego specjalisty białoruska armia posiada dużo sprzętu, ale jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Andrij Jusow zapewniał też, że obecnie HUR nie dostrzega żadnych przygotowań do inwazji ze strony Białorusi.

– Jeśli się pojawią, Ukraina będzie o tym wiedzieć i nasi sojusznicy będą o tym wiedzieć. Taki scenariusz jest rozważany i Ukraina jest na niego gotowa – zapewniał. – Nasze siły obronne są na niego gotowe – dodawał.

Jusow podkreślał, że decyzja o włączeniu się do wojny będzie katastrofą dla reżimu Łukaszenki. – Myślę, że on to rozumie i będzie starał się do samego końca uniknąć udziału w operacji lądowej – mówił.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Brytyjski minister obrony nie ma wątpliwości. „Putin wie, że nie jest już niepokonany”Czytaj też:

Rośnie izolacja Moskwy. ONZ potępiła „próbę nielegalnej aneksji”