Andrzej Duda spotkał się z Pawłem Kukizem. Kancelaria prezydenta opublikowała krótki komunikat

W czwartek 13 października doszło do spotkania Andrzeja Dudy i Pawła Kukiza. Jak podała w krótkim, jednozdaniowym komunikacie kancelaria prezydenta, tematami rozmów był projekt ustawy o sędziach pokoju oraz sytuacja polityczna w kraju. Nie ujawniono żadnych szczegółów.

Paweł Kukiz: Kończą się wspólne głosowania z PiS

Pod koniec września Paweł Kukiz stwierdził, że kończy współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. – Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z PiS – zapowiedział wówczas. Polityk wskazał, że od października, zgodnie z zapowiedziami, przestanie głosować z partią rządzącą. – Do tej pory PiS świetnie wywiązywał się ze zobowiązań. Mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, bezpośredniej sprzedaży dla rolników, wyrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych – wyliczał Kukiz.

– Była prośba ze strony prezesa o dalsze wspólne głosowania i argumentacja, że sędziowie pokoju są cały czas w dyskusji. Powiedziałem, że jak się skończy dyskusja i zostanie uchwalona ustawa, to wracamy do wspólnych głosowań – powiedział, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas jednego ze spotkań z wyborcami odniósł się do postulatu dotyczącego sędziów pokoju. Jarosław Kaczyński – już po deklaracji Pawła Kukiza – stwierdził, że „nie ma pewności co do sukcesów w praktyce, ale jeśli uda się to zrobić rozsądnie, to można chorobę polskich sądów znacznie ograniczyć”.

