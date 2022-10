„Zdruzgotany” król Karol III „ma nadzieję na pojednanie” z księciem Harrym. Królewska korespondentka ujawnia

Na półki w księgarniach trafiła książka „The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown”, w której królewska korespondentka „Vanity Fair” Katie Nicholl opisała liczne tajemnice brytyjskiego dworu. Autorka sporo miejsca poświęciła kulisom „rozwodu” księcia Harry'ego i Meghan Markle z „royalsami” oraz konfliktowi między członkami rodziny królewskiej na tym tle. W 2020 r., w atmosferze skandalu, para książęca opuściła brytyjski dwór i przeprowadziła się do Kalifornii. W 2021 r. udzielili głośnego wywiadu Oprah Winfrey, w którym opowiedzieli o kulisach królewskiego życia. Harry stwierdził w nim, że ojciec przestał odbierać od niego telefony. Książę zwierzył się też ze swoich problemów ze zdrowiem psychicznym i ujawnił, że musiał skorzystać z pomocy terapeuty.

Król Karol III „zdruzgotany” relacjami z księciem Harrym

– Karol był absolutnie zdruzgotany tym, co się stało – powiedziała Katie Nicholl w rozmowie z Fox News Digital. Królewska korespondentka wskazała, że gdy kilka lat temu Harry i Meghan brali ślub, relacje ojca z synem były „prawdopodobnie lepsze niż kiedykolwiek”. – Harry i Meghan spędzali czas z Karolem i Camillą w Szkocji. Pojechali razem na wakacje. Wszystko wyglądało bardzo różowo i bardzo szczęśliwie – oceniła.

Zdaniem Nicholl Karol III „ma nadzieję, że nastąpi pojednanie”. Jej zdaniem świadczą o tym „gałązki oliwne” podane ostatnio publicznie przez króla Meghan i Harry'emu. – Mówił o swojej miłości do Harry'ego i Meghan. Zwrócił się do nich po imieniu. Zrobił ustępstwo, pozwalając Harry'emu nosić swój mundur, gdy czuwał przy trumnie królowej... I oczywiście jest jeszcze kwestia tytułów, czy Archie i Lilibet (wnuki króla – red.) je dostaną – wylicza. – Czy to będzie… ostateczna zaoferowana im gałązka oliwna? Myślę, że wkrótce o tym usłyszymy – dodała.

„Karol nie przestał kochać swojego syna”

Według królewskiej korespondentki Karol III chce „uporządkować relacje z Harrym na poziomie osobistym, bo kocha swojego syna”. – Nigdy nie przestał kochać swojego syna. Może nie być szczęśliwy z powodu wszystkiego, co zostało powiedziane, ale chce mieć relacje z Harrym i chce mieć relacje z wnukami – podkreśliła. Autorka książki o royalsach zwraca też uwagę na rolę „rozjemcy”, którą pełniła żona króla Camilla.

