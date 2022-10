„Wiadomości” zaliczyły wpadkę. Danuta Holecka „sprostowała” podaną informację

W środę w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP prezentowano materiał o zatrzymaniu byłego senatora PO Tomasza Misiaka i szefa Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego. – Śledztwo dotyczy wielomilionowych wyłudzeń z PFRON i ZUS, do których miało dochodzić w latach 2010-2019. W sprawie zatrzymano też byłego szefa polskiej sieci sklepów Macieja Wituckiego – powiedziała prowadząca środowe wydanie „Wiadomości” TVP Danuta Holecka, zapowiadając materiał. Zaliczyła jednak wpadkę. Witucki nie jest i nigdy nie był szefem Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, lecz jest prezydentem Konfederacji Lewiatan. Obie organizacje łączy wyłącznie fragment nazwy.

„Wiadomości” prostują informację

We wtorek Holecka sprostowała informację. – We wczorajszej zapowiedzi felietonu w „Wiadomościach” o 19.30 o zatrzymaniach CBA i CBŚP użyliśmy nieprecyzyjnego sformułowania, że pan Maciej Witucki był „szefem polskiej sieci sklepów”. Niniejszym prostujemy, jest on prezydentem Konfederacji Lewiatan – oświadczyła.

Prowadząca „Wiadomości” odczytała sprostowanie po wyemitowaniu materiału dotyczącego postawienia zarzutów zatrzymanym. Większość materiału poświecono jednemu z nich – Tomaszowi Misiakowi. Autor materiału przypominał działalność byłego senatora PO i jego powiązania z politykami Platformy.

Kompromitująca pomyłka. Było ostrzeżenie

Pomyłka „Wiadomości” jest tym bardziej kompromitująca, że po zatrzymaniu Wituckiego Polska Sieć Handlowa Lewiatan wydała specjalny komunikat, w którym wyraźnie prosiła, o użycie pełnej nazwy organizacji tak, aby nie doszło do błędów. „W nawiązaniu do publikacji dotyczących zatrzymania prezydenta Konfederacji Lewiatan w imieniu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan proszę Państwa o nieużywanie skrótu Lewiatan w artykułach czy nagłówkach prasowych” – napisano w komunikacie.

„Z uwagi na zbieżność nazwy obu podmiotów prawnych proszę Państwa o podawanie pełnej nazwy firmy, której sprawa dotyczy, czyli Konfederacji Lewiatan, tak by nie sugerować błędnego powiązania z Polską Siecią Handlową Lewiatan” – dodano.

