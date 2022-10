Zjednoczona Prawica dominuje, Polska 2050 goni KO. Niemal jedna czwarta wyborców niezdecydowana

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, 30 proc. ankietowanych oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę (poparcie bez zmian w porównaniu do badania z września) – wynika z sondażu CBOS-u. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 18 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Z kolei poparcie dla Polski 2050 spadło z 10 proc. we wrześniu do 9 proc. w październiku.

Sondaż. Lewica wyprzedza Konfederację. PSL i Kukiz'15 z kiepskimi wynikami

Kolejną pozycję zajmuje Lewica z 6 proc. poparciem (bez zmian). Konfederacja uzyskała 5 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do badania z września). Z najnowszego sondażu płyną niezbyt optymistyczne informacje dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które znalazło się poniżej progu wyborczego. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie zadeklarowało 2 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania). Poparcie dla Kukiz’15 wynosi 1 proc. i również nie uległo zmianie.

1 proc. badanych wskazał inny komitet wyborczy (bez zmian), a aż 23 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć, na jakie ugrupowanie oddałoby w wyborach parlamentarnych głos. To wzrost o 3 pkt proc. względem poprzedniego badania. 5 proc. badanych odmówiło udzielenia odpowiedzi (bez zmian).

Zbadano także frekwencję. 73 proc. badanych deklaruje, że skorzysta z prawa do oddania głosu (2 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej). 13 proc. jest przeciwnego zdania (wzrost o 1 pkt proc.), a 14 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie (wzrost o 1 pkt proc.).

