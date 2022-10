Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak na poligonie w Toruniu. Obserwowali testy wyrzutni

W piątek prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili Ośrodek Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W czasie wizyty odebrali informację na temat procesu wdrażania systemu obrony powietrznej Wisła do Sił Zbrojnych RP i obserwowali przebieg testów polskich Patriotów oraz pozostałych elementów systemu obrony powietrznej średniego zasięgu.

Andrzej Duda: To, co w 2018 r. było planem, materializuje się dzisiaj

– Wydawałoby się niemożliwe, a jednak możliwe. W 2018 r. minister Mariusz Błaszczak podpisywał umowę z USA na sprzedaż i wykonanie pierwszej części systemu Patriot dla Polski, czyli jak my mówimy w Polsce – pierwszego elementu naszego wielowarstwowego, interoperacyjnego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, systemu Wisła, który będzie zintegrowany z systemem Pilica i z systemem Narew, szeroko pojętego systemu systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, w tej chwili bez wątpienia najnowocześniejszej na świecie – przypomniał Andrzej Duda.

– Realizacja tego systemu w fazie wstępnej, w części wywołanej oczywistą koniecznością jaką dzisiaj jest potrzeba jak najszybszego zabezpieczenia Polski wobec wojny toczącej się na Ukrainie, wobec związanego z nią potencjalnego ryzyka i zagrożenia, nastąpiła kilka tygodni temu kiedy do 18. Dywizjonu Obrony Przeciwlotniczej w Zamościu przekazany został pierwszy element systemu, tzw. Mała Narew – mówił prezydent i zaznaczał, że „najpotężniejsza część systemu zaczyna swoją realizację dziś”. – Te wyrzutnie, te pozostałe urządzenia znajdujące się na tych pojazdach, umożliwiają obserwację, zarządzanie systemem, i wreszcie wystrzelenie rakiet, kiedy zajdzie taka potrzeba – tłumaczył Duda. Prezydent podkreślał, że po ukończeniu „system będzie prawdopodobnie najnowocześniejszym na świecie, a my będziemy pionierem jeśli chodzi o system wielowarstwowy”. – To, co w 2018 r. było planem, materializuje się dzisiaj – dodał.

„Niewyobrażalnie nowoczesne rozwiązanie”

Prezydent też dziękował wszystkim, którzy przyczyniają się „do pełnej realizacji tego zadania”, w tym ministrowi obrony i premierowi. – To jest niewyobrażalnie nowoczesne rozwiązanie, które coraz mocniej będzie budowało bezpieczeństwo Polski aż do pełnego bezpieczeństwa antyrakietowego i przeciwlotniczego – ocenił Andrzej Duda.

– Mamy to, polskie Patrioty są już integrowane (...). Dziś każdy z nas może zobaczyć, wyrzutnie, radary, cały system – oświadczył z kolei Mariusz Błaszczak. – To jest wydarzenie historyczne, przełomowe – podkreślał.

