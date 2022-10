Ambasador Izraela ma stawić się w MSZ. „Dla wyjaśnienia sytuacji”

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński o swojej decyzji w stosunku do ambasadora Izraela w Polsce pisał w piątek 14 października na Twitterze. „Żałuję, że pan ambasador Yacov Livne zdecydował się komunikować z polskim MSZ przez media i publiczne wystąpienia – w dodatku wprowadzając w błąd opinię publiczną co do przyczyn, dla których wyjazdy się nie odbywają. Dla wyjaśnienia tej sytuacji zostanie w poniedziałek wezwany do MSZ” – poinformował.

Jak dodawał Jabłoński, Izrael zna polskie stanowisko w tej sprawie już od sierpnia i pozostaje ono aktualne. „Decyzja, czy skorzystać z tej propozycji, zależy wyłącznie od strony izraelskiej. My jesteśmy gotowi” – pisał.

Ambasador Izraela krytykuje polskie MSZ

Ostatnim razem o kwestii spornej pomiędzy Polską i Izraelem Yacov Livne mówił w czwartek 13 października, podczas ceremonii upamiętniającej 79. rocznicę wybuchu powstania więźniów w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze. Dyplomata ubolewał, że obecnie niemożliwe są w tym miejscu wycieczki grup z Izraela i winił za to nasze MSZ.

Wiceminister Jabłoński przypomniał, jak brzmi polskie stanowisko w tej sprawie i co jest kością niezgody. „1. Jesteśmy gotowi do przyjęcia grup choćby od jutra. 2. Zasady bezpieczeństwa powinny być takie same jak w innych podobnych krajach, tj. bez uzbrojonej ochrony. Polska powinna być traktowana wg tego samego standardu” – pisał na Twitterze. Dawniej bowiem grupy z Izraela przyjeżdżały do naszego kraju w asyście uzbrojonych ludzi.

MSZ o wycieczkach młodzieży z Izraela

Polski polityk odesłał zainteresowanych do stanowiska MSZ z 17 sierpnia. „Wolą strony polskiej od samego początku rozmów jest najszybsze wypracowanie satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia, gwarantującego zorganizowanym grupom młodzieży izraelskiej: a. bezpieczeństwo – stosownie do przepisów polskiego prawa oraz do procedur stosowanych przez Państwo Izrael wobec podobnych wyjazdów w innych krajach o porównywalnym do Polski poziomie bezpieczeństwa; b. możliwość poznania historii Holokaustu i innych zbrodni II wojny światowej popełnianych na ziemiach polskich przez nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki, stosownie do programu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Izraela; c. szansę na poznanie bogatej historii i teraźniejszości Polski, w tym w zakresie stosunków polsko-żydowskich, a także możliwość bezpośrednich spotkań z polskimi rówieśnikami” – wyliczali polscy dyplomaci.

