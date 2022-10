Powitanie Karola III z Liz Truss wywołało poruszenie. Ale zainteresowanie wzbudził też pewien szczegół w tle

Po zakończeniu królewskiej żałoby po śmierci Elżbiety II, Karol III normalnie sprawuje już wszystkie obowiązki. Należą do nich między innymi cotygodniowe spotkania z premierem Wielkiej Brytanii, na którym omawiane są sprawy, którymi zajmuje się rząd. W środę 13 października król przyjął Liz Truss na audiencji w Pałacu Buckingham. Rozmowa odbyła się za zamkniętymi drzwiami, ale tradycyjnie kamery towarzyszyły monarsze w czasie powitania.

Karol III przyjął Liz Truss

Nagranie z tego momentu wywołało spore poruszenie. Widać na nim, jak Liz Truss weszła do pomieszczenia, w którym czekał na nią Karol III. Szefowa rządu lekko się pokłoniła i zgodnie z protokołem zwróciła się do króla słowami: „wasza wysokość”. – Więc znowu przyszłaś – odparł wówczas monarcha. – To wielka przyjemność – zapewniła Truss. – Och jej, jej. No dobrze – odpowiedział Karol III. Brytyjskie media i internauci zwrócili uwagę, że premier została przywitana przez króla bez cienia entuzjazmu.

"Scena prosto z »The Office«"— skomentowała na Twitterze Jennifer Cassidy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. "Polityczna niezręczność i niezamierzona komedia w najlepszym wydaniu"— dodała.

twitter

Zainteresowanie wzbudziło zdjęcie w tle

Tymczasem internautów i kolorowe media zaciekawił na nagraniu jeszcze jeden szczegół. W pewnej chwili można było zobaczyć na nim stolik, na którym stała okazała poprotka i ramki ze zdjęciami. W jednej z nich dopatrzono się fotografii wykonanej na zamku Windsor w dniu ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Widać na niej parę młodą z całą rodziną: królową Elżbietą II, Karolem i Camillą, księciem Williamem i księżną Kate wraz z dziećmi, a także matkę Meghan. Autorem zdjęcia jest fotograf Alexi Lubomirski.

twitter

Karol III „zdruzgotany” relacjami z księciem Harrym

Królewska korespondentka „Vanity Fair” Katie Nicholl zwracała uwagę w swojej nowej książce poświęconej Windsorom, że król Karol III był "absolutnie zdruzgotany" konfliktem, który wybuchł na królewskim dworze po "rozwodzie" Harrego i Meghan z "royalsami". Autorka wskazała, że gdy kilka lat temu Harry i Meghan brali ślub, relacje ojca z synem były „prawdopodobnie lepsze niż kiedykolwiek”.

Zdaniem Nicholl król „ma nadzieję, że nastąpi pojednanie”, o czym świadczą „gałązki oliwne” podane ostatnio publicznie przez niego Meghan i Harry'emu.

Czytaj też:

Wyciekły szczegóły koronacji Karola III. Ceremonia ma znacznie różnić się od tej sprzed 70 latCzytaj też:

Książę Harry i Meghan Markle problemem dla rodziny królewskiej. Znaczący gest Karola III