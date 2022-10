Katarzyna Kuczyńska-Budka dla „Wprost”: Wierzę, że Kaczyński usłyszy wyrok

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Po Kongresie Kobiet Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy kwestionował decyzję feministek. Nagrodzenie Donalda Tuska uznał za oburzające i kompletnie nieuzasadnione. I nie był to głos odosobniony. Co pani na to?

Uważam się za feministkę i cieszę się, że taką nagrodę dostał. Pokładam nadzieję w tym, że wiele z problemów, z jakimi borykają się kobiety, zostanie rozwiązanych po wygraniu wyborów przez demokratyczną opozycję. Czekam na koniec piekła kobiet, które rządzący nam zafundowali.

Prof. Fuszara, uzasadniają przyznanie liderowi PO nagrody, mówiła, że Donald Tusk początkowo nie do końca rozumiał znaczenie równości płci. Czy jego deklaracje działań na rzecz kobiet doczekają się realizacji?

Świat się zmienia. Kompromis aborcyjny uważany przed laty za optymalny, dziś nie satysfakcjonuje kobiet. Tusk mówi o zmianie prawa legalizującego aborcję do 12. tygodnia ciąży. Warto przy tej okazji uspokajać przeciwników tego rozwiązania – to możliwość, a nie obowiązek. Jako członkini PO oczekuję, by państwo wspierało tolerancję i nie narzucało społeczeństwu paradygmatów religijnych.