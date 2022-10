Jarosław Kaczyński w Myszkowie. „Przydałaby nam się broń nuklearna”

Pod koniec spotkania z wyborcami w Myszkowie prezes PIS mówił o „różnicach między doktryną wojskową Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej”.

Zwracał uwagę m.in. na wyrzutnie pocisków Patriot, których pierwszy dywizjon z 16 wyrzutniami zaczął już powstawać. - One mają duże pole rażenia, bo to jest 100 km - Pxr2, czyli przeszło 30 tys. km kw. obejmuje taka jedna wyrzutnia. To jest za mało, bo rakiet może być więcej, a taka wyrzutnia ma ich cztery: to będzie rozbudowywane, zamówione są także kolejne dywizjony – mówił.

Prezes PiS o broni nuklearnej. „Przydałaby się”

– Różnica między doktrynami naszą i peowską jest taka, że my chcemy mieć silną armię we wszystkich aspektach, poza tym, że nie planujemy tego, żeby mieć broń nuklearną, bo to jest w tej chwili niemożliwe, chociażby nam się przydała – zasygnalizował Jarosław Kaczyński.

– A doktryna tej drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę praktykę, polegała na jednym: na rozbrajaniu się i trzymaniu wojsk na zachodniej granicy, czyli one mogłyby wtedy w zasadzie służyć obronie Niemiec – krytykował opozycję prezes PiS. – Jeżeli ktoś koncentruje w sytuacji zagrożenia wojska na zachodzie - to wiadomo – dodał.

Do kwestii broni nuklearnej odniósł się ostatnio w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prezydent Andrzej Duda.

– Problemem przede wszystkim jest to, że nie mamy broni nuklearnej. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie jako Polska mieli posiadać ją w naszej gestii. Zawsze jest potencjalna możliwość udziału w programie „Nuclear Sharing”. Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty – oświadczył Duda.

Czytaj też:

Łukaszenka w NBC News. Był pytany o ryzyko użycia broni jądrowej przez PutinaCzytaj też:

Świat w obliczu groźby nuklearnego konfliktu. Równo 60 lat od kryzysu kubańskiego