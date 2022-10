Dziennikarz z sugestią do europosła PiS o pomyśle Kaczyńskiego. „Drogi Jarku postradałeś rozum”

Nietypowy przebieg miała rozmowa w RMF FM. Prowadzący zapytał europosła PiS o pomysł Jarosława Kaczyńskiego z Puław, który powiedział, że „sklepy sieci Żabka mogą zostać odkupione”. Biuro prasowe Żabki skomentowało, że „relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z jej udziałem, więc nie podstaw do jej komentowania”.

Ryszard Legutko przyznał, że „nigdy nie robił zakupów w Żabce, bo ma nie po drodze”. Zaznaczył jednak, że sklep „ładnie się nazywa”. – Przedziwne pytania mi pan zadaje. Dlaczego ja mam mieć jakąś opinię na temat zakupu Żabki? Zajmuje się czymś innym – mówił polityk. Legutko dodał jednak, że „repolonizacja w ogóle jest dobra, zważywszy na to, że tak wiele przedsiębiorstw i form w Polsce jest obcych, czego nie ma w innych krajach”.

Europoseł PiS o propozycji Jarosława Kaczyńskiego. „Dlaczego mam mieć opinię na temat zakupu Żabki?”

Europoseł PiS podkreślił, że jeżeli odkupienie Żabki jest możliwe, „to dlaczego nie”. Dyskusja przeniosła się do sieci. – Pan sobie z tego pokpiwa, a to jest pytanie zupełnie poważne. Jeżeli Jarosław Kaczyński coś takiego mówi, to niech pan jemu powie, panowie są na „ty”, drogi Jarku postradałeś rozum albo drogi Jarku fantastyczny pomysł – zasugerował Robert Mazurek.

– Ja nie jestem doradcą prezesa Kaczyńskiego od tego typu spraw. Ja mu mogę doradzać jeśli chodzi o sprawy europejskie, UE, na tym się znam. O Żabce nie mogę niczego powiedzieć – bronił się Legutko. Dalej polityk zasugerował dziennikarzowi, że „jest trudnym człowiekiem, bo on mówi prosto, a Mazurek to wykrzywia”. Legutko podsumował, że Mazurek „bywa fajny, ale dzisiaj mu nie wychodzi”.

Czytaj też:

Żabka będzie państwowa? Obajtek odpowiada na zapowiedź KaczyńskiegoCzytaj też:

Kowalski chce repolonizacji Żabki, Lidla i Biedronki. Piechociński: To tak wkurzające, że głowa mała