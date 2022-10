Kandydat do Kongresu próbuje zwrócić na siebie uwagę w szokujący sposób. Opublikował własną… sekstaśmę

53-letni Mike Itkis ubiega się o miejsce w amerykańskiej Izbie Reprezentantów z Manhattanu jako kandydat niezależny. Jego rywalami są demokrata Jerry Nadler i republikanin Mike Zumbluskas. Itkis postanowił rozpocząć swoją kampanię z przytupem. Trzy miesiące temu zamieścił w popularnym serwisie z treściami pornograficznymi 13-minutową sekstaśmę, w której wystąpił razem z zawodową aktorką porno Nicole Sage. Materiał reklamował jako świetny „temat do rozmów”.

Wybory w USA. Kandydat opublikował sekstaśmę

– Gdybym tylko o tym mówił, nie pokazałoby to mojego poświęcenia dla sprawy. Robiąc to zyskałem ogromne doświadczenie, wiele się nauczyłem. Właściwie wpłynęło to na mój program wyborczy – stwierdził Mike Itkis w rozmowie z lokalnym portalem cityandstateny.com.

Kandydat przekonuje, ze nie jest ekshibicjonistą i wcześniej nie nagrywał filmów pornograficznych. Stwierdził też, że „w gruncie rzeczy jest introwertykiem”. – Jestem nerdem, który nie lubi być w centrum uwagi, jeśli może tego uniknąć. Ale pomyślałem, że kwestie, które chcę poruszyć, są zbyt ważne. Chciałem, żeby o nich rozmawiano – tłumaczył w rozmowie z portalem.

Postulat legalizacji pracy seksualnej

Nowojorski serwis informuje, że jednym z głównym postulatów kandydata jest dekryminalizacja i legalizacja pracy w sektorze usług seksualnych. Zwraca jednak uwagę, że program Itkisa jest krótki i zawiera mało szczegółów. Jako specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i major w rezerwach amerykańskiej armii Itkis opowiada się też za wzmocnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ochroną prawa do prywatności i zakończeniem wojny na Ukrainie. Wygląda też na to, że ma osobliwe poglądy na temat alimentów. „Od mężczyzn nie powinno się wymagać wspierania finansowego biologicznych dzieci bez wcześniejszego uzgodnienia” – portal cytuje jego notkę biograficzną.

Itkis pisze też o sobie na stronie kampanii, że nie jest żonaty, nie ma dzieci i „nie żyje w celibacie”. Deklaruje się jako ateista.

Serwis przewiduje, że wykorzystanie sekstaśm może stać się politycznym trendem na Upper West Side i przypomina, że również w 2021 r. jeden z kandydatów do rady miejskiej ujawnił tego typu nagranie.

Wybory „połówkowe”

Wybory „połówkowe” do amerykańskiego Kongresu, czyli odbywające się w połowie kadencji urzędującego prezydenta, odbędą się 8 listopada. Amerykanie wybiorą Izbę Reprezentantów i wymienioną jedną trzecią obsady Senatu. Kadencja członków Izby Reprezentantów trwa dwa lata, a senatorów sześć lat, ale co dwa lata wymieniana jest właśnie jedna trzecia składu.

