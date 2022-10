PiS na czele najnowszego sondażu. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma jednak powodów do świętowania

Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską zanotowali najwyższy wynik w sondażu pracowni IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Onetu. Jarosław Kaczyński wraz z koalicjantami może liczyć na 32,7 proc. poparcia. To wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego badania z połowy września. Mimo prowadzenia w sondażu prezes PiS nie może być zadowolony, bo wynik od dłuższego czasu nie gwarantuje jego ugrupowaniu samodzielnej większości.

Na drugim miejscu uplasowała się KO, na którą chęć oddania głosu wyraziło 27,4 proc. badanych. Koalicja Obywatelska zanotowała w ciągu miesiąca wzrost poparcia o 1,3 pkt proc. Trzecie miejsce z wynikiem 11,3 p.p. utrzymała Polska 2050. Partia Szymona Hołowni straciła jednak 2,1 pkt proc. względem ubiegłego miesiąca.

Najnowszy sondaż. PiS na czele, ale bez samodzielnej większości

Za podium znalazła się Lewica, na którą chce głosować 8,4 proc. ankietowanych. To spadek o 0,8 p.p. Do Sejmu swoich przedstawicieli wprowadziłyby też PSL i Konfederacja z identycznym wynikiem 5,6 proc. Ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza straciło 0,6 p.p. Z kolei Konfederacja utrzymała swoje poparcie z połowy września. 9 proc. respondentów nie jest pewnych, na kogo oddałoby swój głos w wyborach. To wzrost o 1,1 p.p.

Łączne poparcie dla KO, Polski 2050, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego przekracza 50 proc. W sumie 55,8 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że „zdecydowanie” lub „raczej” weźmie udział w wyborach. Niezdecydowanych jest 3,8 proc., a reszta nie skłania się do pójścia do urn wyborczych.

Sondaż przeprowadzono od 11 do 13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

