Polityk Solidarnej Polski pokrętnie tłumaczył się ze swoich słów. „Proszę to wyciąć”

– Dzisiaj Donald Tusk, Gerhard Schroeder, Olaf Scholz i Angela Merkel stoją tam, gdzie w najgorszych kartach historii stali ludzie, którzy pozwalali na to, żeby mordować niewinnych ludzi – powiedział Jacek Ozdoba na antenie Polsat News. Polityk Solidarnej Polski poprawił się, że „doprowadzają do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą”.

Prowadząca rozmowę chciała dopytać, czy dobrze zrozumiała wiceministra klimatu i środowiska, ale ten zaczął wycofywać się ze swoich pierwotnych słów. – To proszę to wyciąć i zobaczyć, jak to wygląda – zaproponował Ozdoba. – Na litość boską, czy ja mogę dokończyć? – domagał się polityk.

Jacek Ozdoba o „mordowaniu ludzi” w kontekście Donalda Tuska

Ozdoba wyjaśniał, że za to, co się stało w Ukrainie, powinny być stawiane tabliczki „sfinansowano za środków UE”. Sugerował także, że odpowiada za to Europejska Partia Ludowa, na której czele stoi Tusk. Agnieszka Gozdyra podkreśliła, że „nie cenzuruje” Ozdoby, tylko chce się upewnić, czy padły słowa o „mordowaniu ludzi”. – A to nie jest mordowanie ludzi? Finansowanie broni naszego wschodniego sąsiada Rosji? – odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska.

– Ci, którzy dzisiaj stoją za Nord Stream I i II, odpowiadają za krew, która została wylana za naszą wschodnią granicą – mówił Ozdoba. Dodał również, że „jak tylko zaczął, to od razu zaczęło się przerywanie”. Pod koniec programu prośba polityka o wycięciu fragmentu została spełniona i wyemitowana na antenie tak, że Ozdoba mógł ją usłyszeć.

Polityk Solidarnej Polski usłyszał swoje słowa z programu

Wiceminister zapytany o to, czy podtrzymuje swoje tłumaczył, że zrozumiał, że dziennikarka chce to interpretować w kontekście II wojny światowej. – Oskarżył pan Donalda Tuska o mordowanie ludzi – podkreśliła Gozdyra. Ozdoba powtórzył swoje słowa o tym, że „każdy, kto finansuje budowę Nord Stream I i II, finansuje mordowanie ludzi”. Polityk przekonywał, że to oczywiste. – Kto finansuje te zbrodnie, kto finansuje ten system? – rzucił na koniec Ozdoba.

Czytaj też:

Donald Tusk pojawił się na proteście. „Władza proponuje bardzo arogancko ochłapy”Czytaj też:

Donald Tusk przestrzega na spotkaniu liderów opozycji. „Wtedy będziemy wstydzić się do końca życia”