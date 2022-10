Wąsik odpowiada na „knura” od Sikorskiego. „Nie nadążam za standardami, milordzie”

W niedzielę tygodnik „Newsweek” ujawnił zeznania wspólnika Marka Falenty, z których wynika, że miał on sprzedać taśmy z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, na których zostali nagrani polscy politycy, rosyjskim służbom specjalnym. Miało do tego dojść zanim w Polsce wybuchła afera podsłuchowa. W grudniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Falentę na dwa i pół roku bezwzględnego więzienia i uznał go za winnego zlecenia podsłuchów.

Lider PO Donald Tusk zapowiedział, że we wtorek odniesie się do tej sprawy na konferencji, na co zareagował na Twitterze Maciej Wąsik. Wiceszef MSWiA poradził Tuskowi, by zabrał ze sobą Radosława Sikorskiego, żeby dziennikarze zadali mu „kilka pytań na temat obcego alfabetu”

Sikorski do Wąsika: Nie nadążam za standardami, milordzie

Na tę sugestię ostro odpowiedział wywołany do tablicy Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych w rządzie Tuska, a obecnie europoseł. „Powiedz knurze to, co insynuujesz otwartym tekstem; Obiecuję dać szansę udowodnienia w sądzie. A jak nic nie masz albo się boisz, to się zamknij” – napisał polityk Platformy.

Wąsik nie był dłużny. Odpowiedział, zamieszczając wulgarny cytat Sikorskiego z podsłuchu w restauracji Amber Room. „Cytując: " Jakaś p**da, wiesz, taka, zamiast ją dowartościować, przep*****lić jak trzeba. I się zemściła, suka". Knur, suka. Przepraszam, nie nadążam za standardami z Chobielina, milordzie”... – komentował.

Pełną wypowiedź Sikorskiego w 2018 roku opublikowało TVP Info, dotyczyła kontroli NIK w ambasadzie w Waszyngtonie. Były szef MSZ miał wtedy mówić o urzędniczce: „biurwa”. – Jakaś p**da, wiesz, taka, zamiast ją dowartościować, przep*****lić jak trzeba, to dał jej jakieś biuro… – mówił na nagraniu. – I się zemściła, suka, i całe ministerstwo miało kłopoty z tego powodu… a trzeba było się poświęcić – dodał.

„Lubisz nielegalne nagrania, co? Znowu za to bekniesz” – odpisał Radosław Sikorski Wąsikowi.

