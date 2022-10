Śmiszek ma dla Kaczyńskiego niecodzienne zaproszenie. „Jakoś się zafiksował ostatnio na klubach LGBT”

Jarosław Kaczyński kontynuuje objazd kraju. W ostatni weekend odwiedził między innymi Sieradz i Pabianice. W czasie spotkania z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości prezes, mówiąc m.in. o problemach komunikacyjnym i Centralnym Porcie Komunikacyjnym, zaliczył wpadkę – mając na myśli londyńskie lotnisko Heathrow, powiedział „Harrow”.

Jarosław Kaczyński o „klubach gejowskich w świętym mieście”

Z kolei w czasie wystąpienia w Częstochowie Kaczyński znów uderzał w społeczność LGBT. – Pewnie w „świętym mieście” też są kluby gejowskie, nie wiem, obawiam się, że w Częstochowie są. Ale tu chodzi o to, by tego nie promować – stwierdził. Przekonywał też, że „w Polsce nie ma tradycji prześladowania na przykład homoseksualistów”. – Nie ma żadnego interesu społecznego, w tym, żeby stwarzać taką sytuację, w której 12-letnie dziewczynki ogłaszały się lesbijkami. Liczę na to, że powrócą czasy, ze 12-latka przeciętna nie wiedziałaby, o co chodzi, bo takie czasy pamiętam – kontynuował Kaczyński.

Wypowiedź lidera PiS oburzyła Krzysztofa Śmiszka z Lewicy, który prywatnie od lat jest partnerem Roberta Biedronia. Poseł odniósł się do krytyki środowisk LGBT przez Kaczyńskiego w programie „Politycy od kuchni”, realizowanym przez „Super Express”.

– Zadziwiająca jest ta obsesja Kaczyńskiego na puncie klubów gejowskich, nie wiem, z czego to wynika. Ja się aż tak bardzo tym nie interesuje... Kaczyński jakoś się zafiksował ostatnio na tych klubach LGBT. Nie wiem, czy on ma jakiś osobisty problem, czy mu ktoś coś powiedział – stwierdził Śmiszek.

Zaproszenie dla prezesa PiS

Poseł Lewicy złożył też Kaczyńskiego niecodzienną propozycję. – Jeśli pan Jarosław Kaczyński chce naprawdę poznać życie gejowskie, zapraszam go do klubu LGBT, ja go oprowadzę, spotka tam normalnych ludzi, fajnych, uśmiechniętych. Skonfrontowałby się z tymi, których obraża – oświadczył Śmiszek. Na tym jednak nie koniec.

Poseł Lewicy zadeklarował, że jest nawet gotowy zaprosić byłego wicepremiera ds. bezpieczeństwa do siebie do domu. – Jeśli potrzebuje takiego safari, to go zapraszam, myślę, że nie zobaczyłby niczego innego niż ma u siebie – wskazał.

