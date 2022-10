Otworzyli dworzec, z którego „nie można przyjechać i odjechać pociągiem”? PKP wydało komunikat

W poniedziałek otwarty został nowy dworzec kolejowy w Raciborach na Podlasiu. Budowa obiektu, położonego na trasie kolejowej Białystok – Warszawa, kosztowała 3,7 mln złotych. W uroczystym otwarciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele PKP i politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Nowy dworzec bez połączenia do torów?

Po uroczystości głos w mediach społecznościowych zabrał wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, który zwrócił uwagę pewien „problem”. „Dworzec w Raciborach (gm. Sokoły) – zbudowany kosztem 3,5 mln zł – właśnie został otwarty przez polityków PiS. Jest z nim tyko jeden problem, a raczej problemik. Dworzec nie jest jeszcze połączony z torami kolejowymi. Nie można przyjechać i odjechać z niego pociągiem…” – napisał na Twitterze.

Wpis wiceprezydenta rozpętał burzę w mediach społecznościowych. Suwalski aktywista Piotr Wasilewski przekonywał, że pociągi odjeżdżają ze stacji w Raciborach, a na dowód załączył zdjęcie elektronicznej tablicy z rozkładem jazdy oraz papierową wersję rozkładu. Rudnickiego oskarżył o tworzenie fake newsów. „Wiceprezydent Białegostoku R.Rudnicki (PO) podał fałszywe info, że z otwartego dziś dworca w Raciborach nie odjeżdża żaden pociąg. Fakenewsa podał dalej szef klubu PO B. Budka. Tymczasem dziś i jutro z dworca odjeżdża kilkanaście pociągów – o 4:59 i 6:17 do... Białegostoku” – napisał na Twitterze.

Burza w sieci

Do dyskusji włączyli się też politycy. „Zastanawiam się przeciwko czemu tak naprawdę jest Pan prezydent? Przeciwko dworcom i połączeniom w małych miejscowościach? Przeciwko modernizacji linii kolejowych i komunikacji zastępczej w tej sytuacji? Bo rozumiem że zawsze od jakiegoś czasu i wszędzie przeciw PiS” – skomentował szef gabinetu Andrzeja Dudy Paweł Szrot.

Z kolei posłanka Lewicy Paulina Matysiak pytała, „jak można tak manipulować i przekłamywać rzeczywistość?”. „Oczywiście, że ze stacji Racibory można pojechać pociągiem – Polregio albo Intercity” – napisała. Rudnicki odpowiedział jej, że „dworzec nie jest obecnie «podłączony» do torów, obok niego ciągle trwają prace przy budowie linii kolejowej z Białegostoku w kierunku Warszawy, uruchomiona jest komunikacja zastępcza”. Dodał też, że „nie musi tak bronić PiS”.

PKP wyjaśnia

W końcu we wtorek komunikat w sprawie dworca wydało PKP. „Nowy dworzec Racibory został zlokalizowany w pewnej odległości od »starych peronów« i »starego dworca«, co wynika z tego, że w ramach modernizacji prowadzonej przez PKP PLK linii perony będą przesunięte na wysokość nowego dworca. Obydwie inwestycje są wobec siebie komplementarne” – czytamy w oświadczeniu. PKP podkreśliło, że „do czasu zakończenia inwestycji do »starych peronów« prowadzi dojście tymczasowe”.

