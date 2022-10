Ambasador USA w Polsce chwali nasz kraj. „Dokonaliście czegoś pięknego”

Ambasador USA w Polsce widzi możliwość odniesienia zwycięstwa w wojnie w Ukrainie. Mark Brzeziński komentując przyjęcie uchodźców przez nasz kraj podkreślił, że polskie społeczeństwo „bardzo szybko się zmobilizowało w obliczu wielkiego wyzwania i dokonało czegoś pięknego”. – Choć dziś jest ciężko i mamy lęk oraz niepewność jutra, moim zdaniem ten moment będzie postrzegany w historii Polski jako złote czasy i pomoże uformować przyszłych polskich przywódców – mówił.

Dyplomata kontynuował na łamach RMF FM, że „Polacy dokonali rzeczy fantastycznych, a ta reakcja zaimponowała światu i wywołała oklaski”. Brzeziński stwierdził ponadto, że „amerykańsko-polskie stosunki nigdy nie były powiązane bliżej niż w tej chwili”.

Mark Brzezinski o współpracy gospodarczej Polski i USA

W kontekście związków gospodarczych ambasador USA w Polsce wskazał, że dla „przedsiębiorców z USA Polska niezmiennie jest bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania, o czym decyduje talent do improwizacji i innowacji oraz potencjał samych Polaków”.

Jeśli chodzi o związki wojskowe, Brzeziński zaznaczył, że „to tektoniczna zmiana w amerykańsko-polskiej współpracy, która wysyła Władimirowi Putinowi sygnał o fundamentalnym znaczeniu, że nie może tych partnerów i przyjaciół zastraszyć lub rozdzielić”. Dyplomata powiedział, że „jest dumny z tego, że może pełnić obowiązki ambasadora w chwili, kiedy Joe Biden podjął decyzję o stałej obecności USA w Polsce”.

Ambasador USA w Polsce o groźbach Władimira Putina

Brzeziński skomentował też groźby jądrowe prezydenta Rosji. – Nie wiemy, co zrobi Putin. Ale jesteśmy gotowi na wszelką ewentualność. I to nie są moje zapewnienia, to są zapewnienia generała, dowódcy europejskiego dowództwa US Army, które nadzoruje siły amerykańskie także w Polsce. Generał Darryl A. Williams powiedział mi, że bez żadnych wątpliwości jesteśmy gotowi na każdą ewentualność – przyznał.

