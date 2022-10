Kłótnia o nowego orła w godle. „Tam już naprawdę wszystkim podwójne sufity na łeb spadły”

Premier i ministrowie będą używać innego godła. Zmiany obejmujące m.in. pozłocenie nóg orła aż do linii upierzenia zbulwersowały posła Lewicy Tomasza Trelę. „Ale to nie jest prawdziwe złoto, to o kolor chodzi” – zareagował rzecznik PiS Radosław Fogiel.

W Dzienniku Ustaw RP 14 października pojawiło się rządowe rozporządzenie ws. „sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw RP do celów wspólnej identyfikacji wizualnej". Premier i ministrowie będą używać nowych znaków graficznych Nowe znaki graniczne mają być używane przez szefa rządu, członków rządu, szefa KPRM oraz ministerstwa i Kancelarię Premiera w materiałach drukowanych taki jak papier firmowy, koperty, teczki, wizytówki oraz dokumentach w postaci elektronicznej, stronach internetowych, mailach, internetowych serwisach społecznościowych, a także materiałach informacyjno-promocyjnych. Orzeł używany przez organy administracji rządowej ma zabarwione nogi na złoto aż do linii upierzenia, a nie jedynie szpony. Inaczej wygląda także korona i oko orła. Bardziej wyeksponowany jest także dziób. Zmiany widoczne są również w piórach na piersi orła. Z kolei zamiast pięcioelementowej rozety na skrzydłach jest trzylistna koniczyna. Inne są też proporcje orła. Politycy o nowym orle Głos w sprawie zabrał m.in. poseł Lewicy. „Cholerna drożyzna, wysokie raty kredytów, słaba złotówka, brak europejskich pieniędzy, a PiS co? Nogi orła pozłaca. Tam już naprawdę wszystkim podwójne sufity na łeb spadły" – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Trela. Politykowi odpowiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. „Tomaszu, ale to nie jest prawdziwe złoto, to o kolor chodzi"... – skomentował Radosław Fogiel. Do zmiany odniósł się również były premier. „Lepszy sort ma innego orła. Gorsze sorty – bez zmian" – ocenił Leszek Miller.

