Polska i Węgry nie są już bratankami. Brytyjski dziennik wskazał powody

„The Guardian” w tekście swojej brukselskiej korespondentki zwrócił uwagę, że wojna w Ukrainie doprowadziła do rozpadu bratnich dusz, jakimi były Polska i Węgry. Brytyjski dziennik zauważył, że Warszawa jest jednym z najzagorzalszych zwolenników Kijowa, a Viktor Orban nazwał Wołodymyra Zełenskiego swoim „przeciwnikiem” i obwinił unijną politykę za inflację.

Jarosław Kaczyński uderzył w Viktora Orbana

Jennifer Rankin podkreśliła, że mimo kilku gestów relacje polsko-węgierskie pozostają napięte. Najbardziej było to widać w kwietniu, kiedy Jarosław Kaczyński ocenił stanowisko premiera Węgier wobec Rosji jako „bardzo smutne” i „rozczarowujące”. Postawa Budapesztu doprowadziła do nieformalnego zakończenia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

„The Guardian” zauważył, że jednym z przykładów zgrzytów w obrębie V4 jest zeszłotygodniowe spotkanie w Słowacji, gdzie nie było spójnego stanowiska ws. pomocy wojskowej dla Ukrainy. Warszawa podjęła niedawno za sprawą Morawieckiego próbę naprawienia relacji z Węgrami. Podobny krok wykonał w maju Budapeszt za sprawą prezydent, która swoją pierwszą podróż zagraniczną odbyła do Polski.

Wojna w Ukrainie dzieli Polskę i Węgry

Brytyjski dziennik porozmawiał z redaktorem magazynu Visegrad Insight Wojciechem Przybylski, który ocenił, że „w obliczu zbliżających się w 2023 r. wyborów premier polskiego rządu nie mógł przeoczyć prorosyjskich skłonności Orbana”. Rankin powołała się również na wyniki sondażu na platformy YouGov, gdzie Polacy i Węgrzy mają odmienne punkty widzenia ws. sankcji na Rosję i obwiniania Kremla za wywołanie wojny w Ukrainie.

Współpracowniczka Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych Zsuzsanna Vegh zauważyła, że „rosyjska wojna jest dla Polski kwestią bezpieczeństwa, co nie ma miejsca w przypadku węgierskiego rządu”. „The Guardian” podsumował, że Polskę i Węgry nadal łączą takie sprawy jak praworządność oraz stosunek do roli instytucji unijnych, jednak konflikt ws. Rosji wydaje się „nie do przezwyciężenia”.

