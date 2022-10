Wymiana uprzejmości między Dudą i Meloni. Prezydent Polski nakreślił wspólną misję

Andrzej Duda udzielił wywiadu włoskiemu nadawcy RAI. Prezydent wyraził nadzieję na bliską współpracę z nowym rządem Włoch, na którego czele prawdopodobnie stanie Giorgia Meloni z ugrupowania Bracia Włosi. – To, co mówi w swoich wystąpieniach Giorgia Meloni, przyszła premier Włoch, co można przeczytać również w jej założeniach programowych, jest bardzo zbieżne z naszym spojrzeniem, z moim spojrzeniem na świat – powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda o szansie Georgii Meloni: Jest także dla Włoch nowym otwarciem

Prezydent zaznaczył, że jest to w ogromnej części „bardzo podobny profil ideowy”. – My też jesteśmy ludźmi wierzącymi, my też system wartości chrześcijańskich, katolickich uważamy za ważny, my też bardzo mocno stawiamy na rodzinę – kontynuował polityk. Andrzej Duda przy okazji wspomniał o programie 500 Plus, który określił mianem „inwestycji”.

– Ta szansa, którą włoscy wyborcy dali Giorgii Meloni, młodej polityk, młodszej ode mnie, jest także dla Włoch nowym otwarciem – powiedział prezydent Polski i dodał, ze „trzyma kciuki za powodzenie” tej misji. Andrzej Duda przekazał także, że liczy na to, że Polska i Włochy będą „razem zmieniały Unię Europejską na taką, jaką chcemy, żeby była".

Giorgia Meloni odpowiedziała na słowa Andrzeja Dudy

Giorgia Meloni skierowała kilka słów do polskiego prezydenta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Liderka partii Bracia Włosi podziękowała Andrzejowi Dudzie za „słowa uznania”. „Też jestem przekonana, że Włochy i Polska mogą i powinny umocnić współpracę, by razem bronić naszych wspólnych wartości i europejskiego bezpieczeństwa” – stwierdziła na Twitterze.

W niedzielę 16 października prezydent Andrzej Duda udał się z wizytą do Włoch, gdzie uczestniczył w Światowym Forum Żywnościowym. Prezydent zwracał uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę znacznie spotęgowała kryzys żywnościowy narastający na świecie między innymi w efekcie negatywnego wpływu pandemii COVID-19.

