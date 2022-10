Kosiniak-Kamysz oburzony pytaniem w RMF FM. „Trochę to nie jest w porządku”

W środę gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM był prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmowa dotyczyła między innymi formuły, w której opozycja wystartuje w zbliżających się wyborach parlamentarnych i przyszłej współpracy, jeśliby doszło do przejęcia władzy od PiS.

Związki partnerskie? Kosiniak-Kamysz: Nie popieramy

Lider ludowców został zapytany o zapowiedź Donalda Tuska, z której wynika, że jedną z pierwszych decyzji byłoby wprowadzenie związków partnerskich. – My nie popieramy tego projektu, to nie jest nasz postulat programowy – powiedział Kosiniak-Kamysz. – W sprawach światopoglądowych u nas jest wolność sumienia i każdy głosuje, jak chce. Nie ma doktryny partii w tej sprawie, nie ma linii partii i nie ma wykluczania kogoś z formacji za to, że ma swój światopogląd – dodał. Podkreślał też, że projektu PO w tej sprawie jeszcze nikt nie widział. – Jestem za ułatwianiem ludziom życia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL oburzony pytaniem o postulat Tuska

Prowadzący rozmowę chciał też zapytać prezesa PSL o inny postulat Donalda Tuska, z którym nie jest po drodze ludowcom, czyli legalizację aborcji do 12. tygodnia. To jednak nie spodobało się politykowi. – Ale pan mnie zaprasza na rozmowę o postulatach Platformy Obywatelskiej? Trochę to nie jest w porządku – oburzył się Kosiniak-Kamysz. – Ja mam swoje postulaty – oświadczył i zaczął je wyliczać. – Dobrowolny ZUS, zamrożenie cen energii, zdrowa i bezpieczna żywność, sprawy ekologiczne – wymieniał.

– Panie pośle, ale ja jeszcze nie zadałem pytania – przerwał mu Terlikowski. – Pierwsze pytanie o Donalda Tuska, drugie pytanie o Donalda Tuska... Możemy poświęcić całą rozmowę Donaldowi Tuskowi, ale po co robić konkurencję „Wiadomościom”? One i tak mu cały program poświęcają – pytał Kosiniak-Kamysz.

Ludowcy chcą referendum ws. aborcji

W końcu lider PSL powiedział, że jego partia ma „swój pomysł” w kwestii aborcji „zaprezentowany nie dziś i nie wczoraj”. – Powrót do kompromisu i rozpisanie referendum – przypomniał. Kosiniak-Kamysz oświadczył też, że on sam głosowałby za przywróceniem kompromisu aborcyjnego z trzema przesłankami do usunięcia ciąży.

