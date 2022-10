Polowanie na ludzi i stan wojenny. Putin dalej dokręca śrubę Rosjanom

24-letni Tadżyk Ehson Aminzoda, wraz z nieznanym jeszcze z nazwiska rodakiem, dokonał masakry rosyjskich rekrutów, przygotowujących się do wyjazdu na front ukraiński w Biełgorodzie przy granicy z Ukrainą. W strzelaninie, poza sprawcami, zginęło 11 żołnierzy Federacji, a 15 zostało rannych.

Tadżyk nie był żadnym ekstremistą, jak próbuje portretować go rosyjskie ministerstwo obrony. Pracującego w moskiewskiej restauracji imigranta wcielono do rosyjskiej armii siłą. Na dodatek bezprawnie, bo nie miał on rosyjskiego obywatelstwa. Najwyraźniej nie spodobała mu się także oferta przyspieszonej naturalizacji w Rosji w zamian za udział w wojnie na Ukrainie.