Partnerka europosła PiS aresztowana. „To dla mnie absolutny szok”

TVN24 informuje, że Tatianę A. zatrzymali policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Kobieta miała zostać przetransportowana do sądu bezpośrednio z przesłuchania, na które została wcześniej wezwana. — Został zastosowany areszt na okres trzech miesięcy — poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Michał Tomala.

Decyzja miała związek z „dużym i rozwojowym” śledztwem, które Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji. — Postępowanie ma około dwóch lat, prowadzący je prokurator nie zgodził się na przekazanie szerszych informacji opinii publicznej – powiedział rzecznik szczecińskiej prokuratury Marcin Lorenc.

Polityk PiS „nie wie, o co chodzi”. „To dla mnie absolutny szok”

Tatiana A. prywatnie jest życiową partnerką Grzegorza Tobiszowskiego, europosła PiS, który do 2019 roku pełnił funkcję wiceministra w nieistniejącym już Ministerstwie Energii. — Informacja o zatrzymaniu bliskiej mi osoby spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie wiem, o co może chodzić, to dla mnie absolutny szok — powiedział w rozmowie z TVN24 Tobiszowski.

Jak informuje stacja, w sprawie ma chodzić o popełnienie przestępstw „płatnej protekcji” przez Tatianę A. Zgodnie z artykułem 230 Kodeksu karnego, za powoływanie się na wpływy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Polityk PiS przekonywał jednak, że nie zna „natury zarzutów”, które stawiane są jego partnerce. TVN24 przypomina, że para jest ze sobą od około dwóch lat.

