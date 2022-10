Nowe stanowisko dla Konstantego Radziwilła. Decyzja miała już zapaść

Onet przypomina, że pierwsze spekulacje o tym, że Konstanty Radziwiłł może być szykowany do objęcia stanowiska ambasador na Litwie pojawiły się już w wakacje. Nikt z polityków partii rządzącej nie potwierdzał jednak tych doniesień. Aż do teraz. „Została już podjęta decyzja polityczna, że to Radziwiłł obejmie stanowisko ambasadora Polski na Litwie. Jest też agrément ze strony Litwy” – dowiedział się portal w źródłach dyplomatycznych.

Konstanty Radziwiłł ma zostać ambasadorem na Litwie

Z informacji Onetu wynika, że sprawa nominacji dla Radziwiłła ma pojawić się na najbliższym posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych, która musi wyrazić zgodę na objęcie placówki. Obecny wojewoda mazowiecki nie ma kontrkandydata, więc nie powinno być problemu z akceptacją jego kandydatury. Onet podaje, że Radziwiłł miałby rozpocząć pracę na Litwie pod koniec tego roku. Zastąpiłby na tym stanowisku obecną ambasador Urszulę Doroszewską.

Sam Radziwiłł nie potwierdza na razie, że ma zmienić stanowisko. – Jestem wojewodą mazowieckim i robię wszystko, żeby jak najlepiej wypełniać swoje zadania tutaj. Jak przyjdą zmiany, to przyjdą. Zatrudnił mnie tutaj pan premier i tak długo, jak jestem wojewodą, to skupiam się na swoich zadaniach, które stoją przed wojewodą – powiedział w rozmowie z Onetem.

Lekarz przechodzi do dyplomacji

Konstanty Radziwiłł nie ma doświadczenia w dyplomacji. Z wykształcenia jest lekarzem. W latach 2001-2010 pełnił funkcję prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, a od 2015 do 2018 r, był ministrem zdrowia w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Od 2019 r. zajmuje stanowisko wojewody mazowieckiego. W poprzedniej kadencji parlamentu zasiadał też w Senacie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, ale w 2019 r. nie uzyskał reelekcji. Bez powodzenia kandydował też do Parlamentu Europejskiego.

Kto nowym wojewodą?

Według Onetu Radziwiłła na stanowisku wojewody mazowieckiego mógłby zastąpić 35-letni Michał Prószyński, który jest radnym sejmiku mazowieckiego i szefem gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

