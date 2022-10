Premier Liz Truss przegrała z główką sałaty. Symboliczny zakład na Youtube

W czwartek 20 października Liz Truss zrezygnowała ze stanowiska premier Wielkiej Brytanii i nie było to wielkim zaskoczeniem dla większości jej rodaków. Tabloid „Daily Star” był tak pewny rychłego końca jej kariery, że postanowił zorganizować nieco obraźliwy happening. W redakcji postawiono główkę sałaty w blond peruce i stwierdzono, że przetrwa dłużej niż brytyjska premier.

Do zobrazowania losu Liz Truss nie bez powodu wybrano właśnie sałatę lodową. Brytyjską premier określano jako „Lodową Damę”, czyli „The Iceberg Lady”, a po angielsku sałata lodowa to „iceberg lettuce”. Dodatkowo padło na warzywo, które zachowuje świeżość przez około 10 dni – nadaje się więc idealnie do zobrazowania krótkiego terminu ważności polityka w opałach.

Ostatecznie Trus odpadła z pojedynku po siedmiu dniach. Swoją funkcję sprawowała zaledwie przez 45. To najkrócej urzędująca premier w historii kraju, choć jednocześnie jako jedyna mogła przywitać się zarówno z królową Elżbietą II, jak i królem Karolem III. Ogłaszając swoją decyzję Truss zaznaczyła, że pozostanie aktywna do momentu wyboru swojego następcy, którego powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu.

Liz Truss rezygnuje

W czwartek 20 października podczas krótkiego oświadczenia przy Downing Street 10 Liz Truss powiedziała że „biorąc pod uwagę sytuację, nie może wypełnić mandatu”, na podstawie którego została wybrana. Szefowa brytyjskiego rządu dodała, że jej trwanie na stanowisku do czasu wyboru następcy ma zagwarantować Torysom utrzymanie się „na ścieżce realizacji planów fiskalnych”.

Szefowa rządu zaczęła pożegnalne przemówienie od tego, że objęła urząd w czasie „wielkiej niestabilności gospodarczej i międzynarodowej”, gdy rodziny i firmy martwią się, jak zapłacić rachunki. Truss dodała, że została wybrana „z mandatem, aby to zmienić”. – Wypracowaliśmy rachunki za energię i obniżyliśmy składki na ubezpieczenie społeczne – mówiła.

– Chcę wziąć odpowiedzialność i powiedzieć przepraszam za błędy, które zostały popełnione. Chciałam działać, ale po to, aby pomóc ludziom w ich rachunkach za energię, aby zająć się kwestią wysokich podatków, ale poszliśmy za daleko i za szybko. Uznaję to – skomentowała brytyjska premier w wywiadzie dla telewizji BBC.

