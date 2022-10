Wojna w Ukrainie. Antoni Macierewicz wskazał „nowy etap” konfliktu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie planują wysadzić tamę w elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Pojawiły się doniesienia, że teren został zaminowany. Celem jest m.in. uniemożliwienie funkcjonowania Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz wywołanie powodzi w obwodzie chersońskim. O sytuację w Ukrainie pytany był w radiowej Jedynce Antoni Macierewicz.

– To kolejna operacja, aby zniszczyć główną infrastrukturę energetyczną Ukrainy po to, aby zmusić Kijów do poddania się. Nie ma co do tego wątpliwości. To nie pierwsze tego typu działanie. Jeżeli NATO nie podejmie jakichś zdecydowanych kroków, to będziemy mieli do czynienia z operacjami dotyczącymi innych elektrowni i kluczowych obiektów infrastruktury ukraińskiej – mówił były szef MON.

Wojna w Ukrainie. Antoni Macierewicz o nowym etapie konfliktu

Macierewicz zgodził się z Zełenskim, że taki atak byłby jak użycie broni masowego rażenia. Wiceprezes PiS wskazał, że pierwszy tego typu atak przeprowadzono na Nord Stream I i II, co odczuły m.in. Niemcy, państwa bałtyckie i inne kraje Europy korzystające z gazu. – Mamy nowy etap wojny. To ataki na infrastrukturę zarówno państw Sojuszu Północnoatlantyckiego jak i zniszczenia Ukrainy – podkreślił.

Były minister obrony narodowej kontynuował, nawiązując do Nord Stream, że ONZ „musi prędzej czy później podjąć decyzję o wojskach pokojowych, które zagwarantują bezpieczeństwo Ukrainy”. Macierewicz tłumaczył, że taki ruch może wykonać Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosja może zawetować tę decyzję.

