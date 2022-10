„Niespodzianka dla wszystkich”. Jarosław Kaczyński zadebiutował na TikToku

Pod koniec lipca 2022 roku Jarosław Kaczyński zapowiadał, że jego partia chce się bardziej otworzyć na młodych ludzi. – Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonów, mówiąc w przenośni. Tu rzeczywiście my z kolei dużych możliwości nie mamy, ale będziemy prowadzili wielkie kontrakcje w tej dziedzinie i jakąś część młodzieży, bo jest demokracja, to zawsze chodzi o część, do siebie przyciągniemy – tłumaczył prezes PiS.

Internetowa ofensywa PiS

Kilka tygodni później w social mediach zadebiutował profil Okiem Młodych. Na Twitterze i TikToku trójka młodych działaczy PiS publikuje krótkie filmiki, które mają jeden wspólny mianownik: wszystkie inicjatywy partii rządzącej są opisywane w samych superlatywach, natomiast działania opozycji oraz Unii Europejskiej są mocno krytykowane.

Podczas wrześniowego spotkania z sympatykami w Stalowej Woli Jarosław Kaczyński apelował do parlamentarzystów i samorządowców z PiS, aby więcej informowali o działaniach partii w internecie. Jak się okazuje, w socialmediową ofensywę wicepremier postanowił włączyć się osobiście.

Jarosław Kaczyński zadebiutował na TikToku

Wiceszef MSZ przygotował „specjalną niespodzianką dla wszystkich swoich obserwatorów”. Polityk wiedział, jak przyciągnąć uwagę internautów. Na jednym z filmików obok Piotra Wawrzyka pojawił się Jarosław Kaczyński. – Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników – i tych którzy nas lubią, i tych którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami – powiedział Jarosław Kaczyński zwracając się do użytkowników serwisu. – Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam – dodał prezes PiS.

Czytaj też:

Wyciekło nagranie z zamkniętego wykładu Kaczyńskiego. „Wałęsa to dowód na istnienie Boga”Czytaj też:

Kaczyński zakpił z intelektu Wałęsy. Długo nie czekał na ripostę