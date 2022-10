Radosław Sikorski zażądał wyjaśnień ws. rozmowy Andrzeja Dudy z „rzeźnikiem Teheranu”. Jest reakcja

Andrzej Duda odbył w środę 19 października rozmowę telefoniczną z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim. Na oficjalnej stronie polskiej głowy państwa podkreślono, że „przywódcy poruszyli kwestie dwustronne oraz rozmawiali na temat bieżącej sytuacji międzynarodowej”. Sytuacja oburzyła Radosława Sikorskiego.

„Że co?! Gdy irańskie drony niszczą Ukrainę, gdy przez Iran przewala się fala represji, Andrzej Duda dzwoni do rzeźnika z Teheranu, mordercy tysięcy dysydentów i komplementuje pokojową politykę terrorystycznego reżimu mułłów? Czy prezydent nam zwariował?” – podkreślił były szef MSZ, zamieszczając odnośnik do wiadomości na stronie prezydenta Iranu oraz zrzut wiadomości o rozmowie jednego z portali.

Radosław Sikorski zażądał wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta

Sikorski podkreślił, że „Iran jest na amerykańskiej liście krajów sponsorujących terroryzm”. Zapytał również, czy „ta inicjatywa była skonsultowana z naszymi sojusznikami?”. Europoseł zaznaczył, że jest zaangażowany we wspieranie irańskich demokratów i zażądał wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta. Sikorski zwrócił także uwagę na fragment, według którego Andrzej Duda miał oświadczyć, że Iran „od zawsze starał się rozszerzać i wzmacniać pokój i stabilność w świecie”.

Były minister spraw zagranicznych nagrał również film, na który odpowiedział szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy. Paweł Szrot powołując się na Wikipedię, zamieścił definicję terminu „szahid” oznaczającego świadka lub męczennika. „Wystarczy?” – podsumował. „Dziękuję za odpowiedź, ale nie nadążam intelektualnie za myślą pana ministra. Sugeruje pan, że dzwoniąc do rzeźnika z Teheranu, pan prezydent poświęcił się dla wiary?” – ironizował Sikorski.

Prezydencki minister o rozmowie Andrzeja Dudy z irańskim odpowiednikiem

Głos w sprawie zabrał też szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Jakub Kumoch tłumaczył, że telefon Dudy do irańskiego odpowiednika był następstwem rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i dotyczył ze strony Polski „wyłącznie doniesień o sprzedaży kolejnych partii uzbrojenia dla Rosji”.

„Wpis byłego szefa MSZ RP, obraźliwy wobec prezydenta i oparty na oświadczeniu drugiej strony jest zdumiewająco nieprofesjonalny. Podkreślony przezeń fragment oświadczenia nie odpowiada treści rozmowy. Prezydent bardzo jasno przedstawił efekt działań Rosji na Ukrainie” – podsumował prezydencki minister.

