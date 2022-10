Wiceszef KO: Putin nie zablokował dostaw węgla do Polski

Poseł Poncyljusz na swoją kontrowersyjną wypowiedź zdobył się przy okazji omawiania ustawy węglowej. Stwierdził, że projekt przepisów w tej kwestii to „element całego procesu zatykania dziur w dnie, które przecieka”. Tłumaczył, dlaczego opozycja wstrzymała się przy głosowaniu nad ustawą. Stwierdził, iż „wypacza ona ideę wolnego rynku, pewnego funkcjonowania”. Na sugestię, że w trakcie wojny nie ma wolnego rynku, odpowiedział mocnymi słowami. – Wojnę w węglu wywołał Mateusz Morawiecki, nie żaden Putin. Putin nie zablokował dostaw węgla do Polski – oświadczył.

Poncyljusz: Ludzie związani z politykami PiS zarabiali na imporcie

Wiceszef Koalicji Obywatelskiej miał też odpowiedź na słowa, iż to Donald Tusk zachęcał premiera do rezygnacji z rosyjskiego węgla. Przypomniał, że przed rządami PiS do naszego kraju trafiało z importu 5 mln ton tego surowca. Po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę jest to już 13 mln ton. Mówił też, że ludzie związani z politykami Krzysztofem Tchórzewskim i Arkadiuszem Czartoryskim „zarabiali na imporcie ruskiego węgla”. – To byli przedsiębiorcy, którzy dostarczali go do elektrowni Ostrołęka – podkreślał.

Morawiecki chwali się importowanym węglem

Mateusz Morawiecki przekazał, że polskie spółki zakontraktowały już około 90 proc. węgla z sumy zaplanowanej do grudnia 2022. Dodał też, że po odbiór tych dostaw zgłosiło się ponad tysiąc gmin i zapewnił, że „cały ciąg logistyczny jest już przygotowany”. Ujawnił, iż w ostatnim tygodniu do samorządów, elektrowni i elektrociepłowni w całym kraju wyjechało 169 pociągów pełnych węgla. Po Polsce rozjechało się też 700 ciężarówek załadowanych tym surowcem.

„Meldunki od importerów potwierdzają, że jakość sprowadzanego węgla jest sprawdzana trzykrotnie – jednak dramatyczna i trudna sytuacja, z jaką się mierzymy, tworzy bardzo dobre podłoże do fakenewsów. Właśnie dlatego na Radzie Europejskiej wszyscy przywódcy przyjęli zapis, że przyczyną tego kryzysu jest napaść Rosji na Ukrainę” – dodawał premier.







