Czarzasty i Zgorzelski zniesmaczeni atakami na rodzinę Tuska: „Opluć i obrzygać”

Program zaczął się od odczytania przez Bogdana Rymanowskiego słów Donalda Tuska. – Po raz kolejny zaatakowano moją rodzinę. Oni: PiS, Kaczyński, Ziobro – oni nieprzypadkowo tak często sięgają po takie narzędzia. Oni uważają, że jak ktoś kocha, to jest słabszy – mówił szef PO, komentując ujawnienie przez Zbigniewa Ziobrę zeznań Marcina W. w sprawie rzekomej łapówki dla swojego syna.

Politycy krytykują ataki na rodzinę Tuska

Marzena Okła-Drewnowicz z PO podkreślała, że służby w ogóle nie zajęły się rosyjskim wątkiem w „wielkiej aferze węglowej”, za to wracają do oszczerstw pod adresem syna premiera, które były już badane dwa lata temu. – Wszyscy są już świadomi, zwłaszcza prokuratura, że to jest nieprawda – stwierdzała.

Bartosz Kownacki z PiS odparował, że lider PO sam jest sobie winny. – Donald Tusk w sposób prymitywny sprowokował tę aferę i wpadł w ten dołek. Nawet Lewica nie była swego czasu tak prorosyjska jak Platforma Obywatelska – przekonywał. Sam ocenił słowa Marcina W. jako mało wiarygodne, ale nie postawił po tym zdaniu kropki. – Muszę powiedzieć, że za dużo tych reklamówek i kopert w środowisku Platformy Obywatelskiej – rzucił.

Czarzasty: Tusk jest tylko człowiekiem

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przypomniał, że wszystko może wyjaśnić komisja śledcza. – Ja powiem tak: ten kto będzie głosował przeciwko tej komisji jest winny. Jeżeli Tusk wnioskuje o tą komisję, to znaczy, że się nie boi wyjaśnić sprawy swojego syna – podkreślał. Przypomniał, że były premier też jest tylko człowiekiem. – Chcecie go opluć i obrzygać, a Tusk to jest człowiek. Co by było, gdyby z pana rodziną tak robiono? – pytał Kownackiego.

Zgodził się z nim Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oświadczył, iż atak na syna Tuska to „dojeżdżanie rodziny, które wykracza poza wszelką krytykę”. – Dopadacie rodzinę polityka, choć wiadomo, że zeznania w sprawie łapówki są niewiarygodne – oskarżał środowisko PiS i Zjednoczonej Prawicy.

