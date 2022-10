PiS i PO tracą poparcie wyborców. Coraz więcej niezdecydowanych

Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 32,1 proc. wyborów (1,7 pkt. proc. mniej niż w badaniu sprzed dwóch tygodni). Koalicja Obywatelska notuje podobną utratę poparcia (o 1,5 pkt. proc.) i może liczyć na 24,7 proc. poparcia. Z kolei na Polskę 2050 Szymona Hołowni chce oddać głos 14 proc. respondentów (0,4 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu).

Najnowszy sondaż. Na kogo głosowaliby Polacy?

Kolejne miejsce zajęłaby Lewica z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.), a za nią PSL-Koalicja Polska z 6,7 proc. poparcia (wzrost o 1,1 pkt. proc.). Do Sejmu nie weszłyby Konfederacja i AgroUnia – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Co ciekawe, 10,7 proc. ankietowanych deklaruje, że nie wie, na kogo oddać swój głos w wyborach. To wzrost aż o 3,7 proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Sondaż wyborczy. Rośnie liczba niezdecydowanych

Z kolei z ostatniego badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że opozycja ma już łącznie więcej głosów niż Zjednoczona Prawica. Powody do radości może mieć też Donald Tusk, którego ugrupowanie notuje coraz lepsze wyniki.

W komentarzu dla gazety politolog prof. Rafał Chwedoruk podkreślał, że przy utrzymaniu trendu wzrostowego w KO PiS może nie tylko stracić władzę, ale też zostać „mocno zmarginalizowanym” w nowym Sejmie. – Jeśli KO będzie dalej utrzymywało trend wzrostowy, to liderzy innych partii opozycyjnych będą mieli coraz mniej wytłumaczeń dla swoich wyborców, żeby nie robić jednej listy – dodawał.

